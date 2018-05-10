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В Никитском саду начался «Карнавал ирисов»
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В Никитском саду начался «Карнавал ирисов» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В главном ботаническом саду Крыма начался фестиваль «Карнавал ирисов», сообщает Visit Crimea.
В Никитском саду зацвели ирисы самых экзотических сортов, в том числе удостоенные высшей награды американского общества ирисоводов — «Медали Дайкса». Например, почти белый перламутровый с сиреневой каймой сорт Conjuration, который празднует своеобразный юбилей: он получил медаль ровно 20 лет назад.
Экспозиция выставки в этом году подобрана таким образом, чтобы продемонстрировать и историю селекции бородатого ириса, названного так за «волоски» на нижних лепестках.
Гости сада могут увидеть цветы с ровными краями лепестков и нижними лепестками, опущенными вниз и экземпляры с волнистыми и бахромчатыми краями и нижними лепестками, расположенными под прямым углом к верхним — так называемые «парящие» цветки.
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