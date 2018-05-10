В Никитском саду начался «Карнавал ирисов»

В Никитском саду зацвели ирисы самых экзотических сортов, в том числе удостоенные высшей награды американского общества ирисоводов — «Медали Дайкса». Например, почти белый перламутровый с сиреневой каймой сорт Conjuration, который празднует своеобразный юбилей: он получил медаль ровно 20 лет назад.

Экспозиция выставки в этом году подобрана таким образом, чтобы продемонстрировать и историю селекции бородатого ириса, названного так за «волоски» на нижних лепестках.

Гости сада могут увидеть цветы с ровными краями лепестков и нижними лепестками, опущенными вниз и экземпляры с волнистыми и бахромчатыми краями и нижними лепестками, расположенными под прямым углом к верхним — так называемые «парящие» цветки.