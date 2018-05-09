Речь вождя, прогноз погоды, Собянин с букетом: что писали 9 Мая в тюменских газетах 60, 50 и 30 лет назад

73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне празднуют сегодня, 9 мая, тюменцы. С самого утра ровным строем шагают колонны «Бессмертного полка», сверкают на солнце начищенные до зеркального блеска ретро-автомобили. В этот майский день живые свидетели тех страшных военных лет со слезами на глазах слушают «Катюшу», внимательно смотрят на марширующих в военной форме, крепко сжимая в руках алые гвоздики. Предлагаем вам прямо сейчас отправиться в интерактивное путешествие в прошлое и узнать, что писали на первых полосах местных газет прошлых лет в этот торжественный день.

1945 год: советский народ-победитель и красный день календаря

Этот номер газеты «Тюменская правда» вышел из типографии 10 мая и тут же разлетелся по всем домам и квартирам. На первой полосе печатного издания за 20 копеек красуется портрет Иосифа Сталина, которого принято было называть не иначе, как вождь советского народа. Подробного и доходчиво в этом выпуске рассказано о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Здесь красуется Указ Президиума Верховного Совета СССР. — В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армией, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии , заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества — праздник победы. 9 мая считать нерабочим днём, — говорится в этом самом документе.

1955 год: посевная, сельское радио и воспоминания фронтовиков

Всё так же десятилетие спустя можно было купить свежий номер местной прессы за 20 копеек. Первая полоса, несмотря на праздничную дату, — тусклая, невыразительная. Здесь журналисты рассказывают о том, сколько полей уже засеяны, в каких деревнях появилось долгожданное радио. Про День Победы, впрочем, тут тоже есть, и немало. — Сегодня советский народ и всё прогрессивное человечество отмечают десятую годовщину победоносного завершения Великой Отечественной войны против фашизма. Много страданий и горя перенёс советский народ в годы войны. Но он не поддался унынию и страху. Наш народ никогда не забудет имена имена лучших сынов и дочерей: Зои Комсодемьянской, Николая Гастелло , Олега Кошевого, Лизы Чайкиной, Ульяны Громовой, Александра Матросова и многих других пламенных патриотов, беззаветно отдавших свою жизнь в боях за Родину. Их имена будут жить вечно, сияя немеркнущей славой, — писал один из корреспондентов издания.

Знаете ли вы, какие подвиги совершили люди, о которых так эмоционально рассказал автор текста?

1965 год: железная дорога, стройка и всё про весну

Увы, но в архивах не сохранился выпуск этой газеты от 9 мая. Этот номер вышел 7-го числа, и рассказывает о всяком важном, что волновало тюменцев тех лет. Вот про строительство в масштабах страны очень даже любопытно изложена мысль автора. — Наша страна — огромная строительная площадка. Одним из наиболее ярких свидетельств постоянной заботы партии и правительства о советских людях является ведущееся у нас в огромных масштабах жилья, школ, детских и медицинских учреждений. Мы сейчас строим на тысячу человек населения квартир в два раза больше, чем в Англии , на 75 процентов — чем Франция Италия , на 60 процентов — чем США , — торжественно сообщил читателям автор громоздкого текста.

И сейчас строительство в нашем городе идёт полным ходом. А вот детсадов в новых микрорайонах зачастую очень не хватает

1975 год: репортаж из столицы, итоги очередной пятилетки, достижения местных рыбаков

Всего за две копейки можно было купить в семидесятых свежий, ещё пахнущий типографской краской, номер местной газеты. В этом номере корреспонденты рассказывали, в основном, о достижениях простых работяг — доярок, рыбаков, нефтяников. И про День Победы редакция «Тюменской правды» не забыла, поместив на первую полосу фотографию монумента Родина-Мать. — Пусть вечно живёт в памяти народов беспримерный подвиг советских воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, одержавших всемирно-историческую победу в Великой Отечественной войне! Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, свободу и независимость нашей социалистической Родины!, — именно такое напутствие венчает этот праздничный номер.

Судя по газете, в те времена гораздо важнее было рассказывать о выполнении и перевыполнении всевозможных планов. Но и про 9 Мая, конечно, не забыли

1985 год: хроники огненных лет, вручение наград и политические истории

Красочный рисунок красуется на первой полосе этой газеты ценностью в три копейки. Понаписано тут много чего. Про вручение ценных наград героям Великой отечественной войны, достижениях в области лёгкой промышленности и сельского хозяйства. Но особенно трогательно тут воспоминание тюменского водителя о его военных буднях. — Война застала меня прямо в поле. Весть о нападении гитлеровской Германии разнеслась уже по всему селу. На фронт мы отправились прямо на своих полуторках. В Тюмени машины погрузили на товарный состав. А на железнодорожной станции нас направили в одну из авторот 42-й стрелковой дивизии пятой гвардейской армии, защищавшей подступы к Москве , — вспоминал спустя 40 лет после окончания войны простой местный шофёр.

В целом это номер о том, как в СССР хорошо, и какие тюменцы молодцы. И никто с этим не спорил

1995 год: квартиры на ветеранов, прогноз погоды и поздравления в прозе

7 мая отпечатан был тираж «Тюменской правды», за один номер которой просили тогда 300 рублей. Написано тут про ялуторовского ветерана, получившего от местных властей заветную квартиру, о торжественном заседании местных чиновников, приуроченное к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. И любопытен тот факт, что и тогда, 23 года тому назад, 9 мая шёл дождь. — Май в наших краях всегда был месяцем контрастов. И в этом году он не изменил свои повадки. 9 мая — небольшой дождь, ветер восточный, порывистый. Ночью — плюс 4-9, днём — плюс 12-17, — рассказала читателям корреспондент Нина Волкова, с помощью данных от городского гидрометцентра.

Весна и сейчас регулярно подкидывает погодные сюрпризы. Помните недавний мокрый снег, ставший виной дорожных заторов?

2005 год: фото у мемориала и анонсы всяких разностей

Посмотрите, как сильно отличается от своих предшественников первая полоса «Тюменской правда» 13-летней давности. Почти всю страницу занимает фото. В кадре — ещё тогда действующий тюменский губернатора, а сейчас — мэр Москвы Сергей Собянин . Он вместе с военными пришёл возложить цветы к мемориалу с именами наших земляков, погибших в боях. — Прошло 60 лет со дня Великой Победы, но до сих пор никто не смог подсчитать, сколько бойцов, вставших в 41-м на защиту Родины, мы потеряли в те страшные годы. На тюменской земле не взрывались гранаты, не шли кровопролитные бои, но это не значит, что край переживал мирное время. О героизме сибиряков до сих пор ходят легенды. Ради победы тысячи добровольцев ушли на фронт. Многие с полей сражений так и не вернулись…, — писала журналист издания Наталья Сканцева.

И сегодня тюменцы принесли к памятникам и мемориалам бесчисленное количество цветов в память о тех, кто не вернулся с войны