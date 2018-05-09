Военные и дипломаты возложили цветы к мемориалу «Мать Армения»

Торжественные мероприятия сегодня проходят и в Ереване . К мемориалу «Мать Армения » весь день люди несли цветы, передает телеканал «МИР 24». По традиции венки и цветы возложили военные, дипломаты десятков стран. В торжественной церемонии принял участие и президент республики Армен Саргсян . После торжественным маршем прошли армянские и российские военнослужащие. А ветераны здесь встретились со своими однополчанами.

«Я был разведчиком. Мы воевали, не жалея даже последнюю каплю крови. Я дошел до Варшавы и Берлина. В этот день здесь я встречаю своих друзей. Мы вспоминаем те ужасные дни и блистательную победу», — рассказал ветеран Артуш Мкртчян

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 600 тысяч армян, больше половины из них погибли.

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