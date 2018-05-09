Сталинские «чистки»: как перед войной «обезглавили» армию

Отношение к репрессиям в рядах РККА, проведенных Иосифом Сталиным до сих пор неоднозначно. Одна сторона утверждает, что Сталин «обезглавил» армию, другая — что «чистка армии» принесла пользу.

«Обезглавливание» армии

Один из тезисов, часто используемых сегодня в политологической риторике, звучит так: «Сталин перед самой войной „обезглавил“ армию, поэтому такие были большие потери в первые месяцы боевых действий. Тезис убедителен тем, что в числе репрессированных оказались командиры весьма известные, стяжавшие себе славу ещё в Гражданскую. Этот тезис убедителен также и потому, что он по определению неопровержим. История не знает сослагательного наклонения, поэтому как доказать, так и опровергнуть его не представляется возможным.

Цифры

Историк Герасимов в своей работе „Действительное влияние репрессий 1937-1938 гг. на офицерский корпус РККА“, опубликованной в „Российском историческом журнале“ в 1999 году, пишет о том, что анализ влияния репрессий на основные показатели состояния командно-начальствующего состава может опровергнуть тезис об „обезглавливании“.

В 1937 году было репрессировано 11034 человек, или 8% списочной численности начальствующего состава, в 1938 году — 4523 человек или 2,5%. В то же время некомплект начсостава в эти годы достигал 34 тыс. и 39 тыс. соответственно, т.е. доля репрессированных в некомплекте начсостава составляла 32% и 11%.

В последующие годы некомплект вырос и составил в 1940 и 1941 годах — 60 и 66 тыс. соответственно, но никаких репрессий в эти годы, как известно, не было, зато было развертывание армии, создание новых формирований, требовавших все больше кадров командиров и начальников.

»Демон революции»

Сталин же называл Тухачевского «красным милитаристом». Глобальные планы Михаила Николаевича в 1927 году о выпуске 50-100 тысяч танков в год были не просто нереальными, но и губительными для промышленности, обороноспособности и экономики СССР. До 100 тыс. в год за все время войны не смогли дотянуть все страны вместе взятые. Советскому Союзу не удалось построить за год даже 30 тыс. танков — для этого все заводы (в том числе сугубо мирные) нужно было бы перестроить на выпуск бронетехники.

Индустриализация в 1927 году была ещё впереди, промышленность была полукустарной, стали выплавлялось примерно 5 млн тонн. Если считать, что вес одного танка того времени был 30 тонн, то Тухачевский предлагал половину стали отдать на танки. Также «красный милитарист» предлагал выпускать 40000 самолетов в год, что было чревато не менее большими проблемами для страны.

Вернемся к танкам. Тухачевский предлагал выпускать танки Т-35 и Т-28, которые к началу войны с Германией морально устарели. Брось СССР все силы на производство этих машин, поражение в войне было бы неминуемым.

Тухачевский планировал государственный переворот в 1937 году. Вопреки хрущевской риторике, обеляющей Тухачевского, современные историки единодушны в своем вердикте: заговор действительно имел место быть. Надо отдать должное Тухачевскому: он не стал отрицать обвинений. Интересно, что версия с подлогом так называемой «папки Бенеша», которая, якобы, ввела Сталина в заблуждение, подтверждалась мемуарами бригадефюрера СС Шелленберга.

Честь мундира

Когда говорят о проблемах армии в первый год войны, то неизменно говорят о недостатке квалифицированных офицеров. Однако если мы проверим цифры, то увидим, что недостатка не было. В 1941 году процент числа офицеров, имевших академическое образование, был наивысшим за весь межвоенный период и равнялся 7,1%. В 1936 году эта цифра составляла 6,6%.

Большое число офицеров без высшего образования объясняется тем, что в офицерский корпус пришли офицеры запаса.

Интересна и другая цифра. Если сравнивать состав Красной армии с другими армиями, то окажется, что наша армия была самой насыщенной начсоставом. В 1939 году на 1-го офицера РККА приходилось 6 рядовых, в вермахте — 29, в английской армии -15, во французской — 22, японской — 19.

Также нужно сказать, что репрессии дали молодым офицерам хороший «карьерный лифт». 30-летний военный лётчик старший лейтенант Иван Проскуров меньше чем за год стал комбригом, ещё через год возглавил ГРУ в звании генерал-лейтенанта.

Генерал Немо

В отличии от Тухачевского, который был известен своими боевыми «подвигами» с применением газа, о том, как «поднялся» Блюхер известно очень мало. Его называли «генералом Немо». По одной версии, прадеда Василия Блюхера — крепостного крестьянина, вернувшегося с Крымской войны с наградами, помещик окрестил Блюхером в честь Герхарда Либерехта фон Блюхера. Прозвище впоследствии превратилось в фамилию. Немцы и вовсе узнали в первом маршале СССР ротмистра австро-венгерской армии, графа Фердинанда фон Галена, который официально погиб на Русском фронте в 1915 году. То есть непонятно даже, кто перед нами, перебежчик или правнук героического дедушки-крестьянина.

Генерал Блюхер попал в немилость к Сталину после проведения не самой удачной боевой операции на границе с Японией . Его стали обвинять в пораженческой позиции и саботаже. 31 июля 1938 года японцы вытеснили русские войска с захваченных территорий. Лишь сконцентрировав на границе колоссальные силы, РККА удалось выйти на нужный Сталину рубеж лишь к 11 августа. Операцией руководил лично Блюхер, пресекая непрофессиональные попытки Мехлиса, командовать войсками. Однако все равно потери РККА составили 950 человек — немалое число для такой операции.

Для сравнения, японская армия потеряла в три раза меньше солдат.

Блюхера арестовали и также предъявили обвинение в участии в антиправительственном заговоре, а также в попытке сепаратизма — отделении Дальнего Востока от СССР. Его арестовали и подвергли пыткам. Блюхер обвинения признал, но в 1956 году был реабилитирован. Во время XX съезда Хрущев рассказал про то, как лично Берия избивал его, крича: «Говори, как продал Восток».

Атмосфера страха

Конечно, мы не станем утверждать, что от сталинской «чистки армии» были одни плюсы. Ими был нанесен моральный урон престижу армии. Внутри командного состава прошел раскол, который подогревался общей атмосферой страха и недоверия.

Однако этот фактор не может быть оценен объективно, поскольку в цифрах нельзя показать, какой была эта атмосфера страха. Также нужно сказать и о том, что эта самая атмосфера сковывала в 1930-е годы не только командный состав Красной армии, но и простых советских граждан. В целом оценить принесенный вред и пользу сталинской «чистки» можно только со временем. Разбор этой темы требует самой объективной оценки.