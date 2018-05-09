Кем на самом деле был Евпатий Коловрат

Евпатий Коловрат — русский былинный герой, о существовании которого споры не прекращаются вот уже в течение долгих десятилетий. Кто это? И был ли он на самом деле? За какие заслуги ему посвящают песни и устанавливают памятники?

В 1237 году на Рязанскую землю пришли войска Батыя. Их путь был достаточно легким, поскольку земли Руси были густонаселенными, и практически в каждом городе верховодили родственники — князья, боровшиеся друг с другом за власть. Эти распри и стали главной причиной того, что монголо-татары за несколько лет прокатились смертоносным перекати-полем по русским землям.

Легкомысленное отношение к опасным соседям привело к тому, что оборонительных сооружений на пути следования войска практически не существовало. Укрепляли только сами города.

Предыстория

Единственным серьезным письменным свидетельством существования Евпатия Коловрата считается «Повесть о разорении Рязани Батыем». Она существует в нескольких версиях-списках, причем эти варианты изложения событий, хотя и имеют общие черты, разнятся в деталях. Например, в одних из них говорится о том, что Евпатий был боярином, в других — воеводой.

Падение Рязани

В момент, когда орды приближались к Рязани, Юрий Игоревич отправил своего брата (или племянника — тут вопрос тоже спорный) Ингвара Игоревича за помощью в Чернигов . Вместе с Ингваром отбыл и Евпатий. Историки считают, что Ингвар на самом деле к тому времени уже умер, и летописцы, писавшие «Повесть о разорении Рязани Батыем», просто ошиблись.

Как бы там ни было, Ингвар вернулся с Епатием Коловратом на Рязанскую землю и увидел там страшную картину: «…города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался во град Рязань и увидел город разорен, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а иные в реке потоплены.»

Рязань была защищена десятиметровыми валами, на которых стояли дубовые стены с бойницами. Укрепления поливали водой, которая замерзала и делала город еще неприступнее. Люди бессменно вели сражение на стенах. Но защитников было мало, и силы их иссякали, тогда как войска ордынцев накатывались волнами — уставших и раненых воинов сменяли другие, отдохнувшие, сытые и подлеченные.

В итоге после пятидневного штурма город пал. Это произошло 21 декабря 1237 года.

Подвиг Евпатия

Вернувшийся на пепелище, Ингвар похоронил родственников и объявил траур (плач) по погибшим. Затем собрал полторы тысячи воинов, уцелевших за стенами Рязани, и отправился мстить обидчикам. Догнал он их под Суздалем и напал внезапно, с тыла. В этой битве особо отличился Коловрат. Он проехал сквозь войско ордынцев, разрубая врагов «до седла». Когда его оружие тупилось, он брал мечи врага и продолжал свой кровавый путь.

Батый послал биться с ним Таврула — брата своей жены. Этого персонажа также упоминают в былинном эпосе под именем Бахмет Тавруевич (Хоставрул). Он похвалялся привезти хану живого Коловрата. Однако Евпатий в бою «рассече его на полы до седла».

И после тяжкой битвы, один на один с самим Таврулом, богатырь не сдавался, и тогда монголо-татары в ход пустили самое тяжелое оружие — по́рок. Это катапульты, или баллисты, использовавшиеся в качестве осадного орудия. Снарядами служили тяжелые камни. Точность попадания у них чрезвычайно мала — значит, ордынцы не жалели своих для того, чтобы поразить такую важную «мишень». И им это в конце концов удалось.

Сам хан признал доблесть воина заслуживающей уважения: «И сказал Батый, глядя на тело Евпатьево: „О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, держал бы его у самого сердца своего“.

Он приказал захваченным в плен русичам отвезти тело на родину и похоронить с почестями.

Вопросы и еще раз вопросы

Часто возникает вопрос — был ли Евпатий христианином? В качестве аргументов приводятся, в частности, его имя и фамилия. Те, кто считает его язычником, указывают на коловрат — славянский языческий символ солнца, а также на то, что такого имени нет в Святцах. А после возникновения христианства на Руси у знатных людей вошло в моду давать детям „правильные“ имена.

Противники этой теории считают, что Евпатий — видоизмененное имя Ипатий, и в святцах есть такой святой — Ипатий Гангрский. Фамилия же, по мнению прохристианских исследователей, свидетельствует лишь о воинских умениях. Коловрат — это разновидность русского арбалета.

Другие ученые считают, что Евпатий символизирует Русь, которая погибает, но не сдается врагу повести характерны черты эпических былинных песен XIII-XIV веков. То есть это произведение можно считать больше художественным, нежели историческим. Соответственно здесь присутствуют гипербола и символизм. Да и неточности с персонажами указывают на то, что рассматривать повесть в качестве серьезного исторического документа не стоит.

Но как бы там ни было, наверняка во времена нашествия Батыя встречались подобные подвиги и были люди невиданной силы духа. Благодаря им русские прославились как удивительный и заслуживающий всяческого уважения народ.