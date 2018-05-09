В Казахстане стартовал международный пробег «Победа без границ»

Шестьдесят городов стран Содружества и почти 50 дней в пути. Сегодня из казахстанского Шымкента стартовал международный пробег «Победа без границ». О передвижении активистов по городам — корреспондент телеканала «МИР 24» Виталий Попов . Великая победа — это общая заслуга и гордость. Ташкент и Алматы, Москва Мурманск — автопробег «Победа без границ» объединит ключевые города стран Содружества. Именно их жители шли на общий фронт и ковали общую победу.

Россия и «В мото-, автопробеге участвуют три страны. Это Казахстан Беларусь . Мы приезжаем в каждый город, нас встречают автоклубы, мотоклубы, принимают знамя «Победы без границ» и передают его в следующий город», — рассказала организатор пробега Елена Прокудина.

Девятого мая колонны стартовали из Душанбе, Ташкента и Шымкента . По пути к ним присоединяются участники из Казахстана, Кыргызстана и стран Закавказья. Впереди — Россия и Беларусь.

Караганду, «Мы пройдем самые важные города, центровые города Казахстана, то есть Алматы, откуда выходила наша Панфиловская дивизия. Пройдем Балхаш Астану , уйдем на Россию, доедем до Волоколамска , до Москвы оттуда, и завершится наш пробег именно в Бресте, 21 июня», — поделился представитель авто-, мотофедерации г. Шымкента Дмитрий Хабуллин.

В каждом городе к колонне будут присоединяться байкеры и автомобилисты. Участники пробега посетят места сражений, памятники и воинские захоронения. В городах по пути акции организовывают концерты и вечера памяти.

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