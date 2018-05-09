Садулло Одинаев в 108 лет отметил День Победы при полном параде

Ветеран Садулло Одинаев из Таджикистана принимает поздравления. Фронтовику уже за сто лет. Он участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. В мае 1945-го он в составе кавалерийского полка вошел в Берлин, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Вера Исмаилова.

Праздничный пиджак с медалями с каждым годом становится все тяжелее. Дедушке Садулло уже 108 лет. Но не надеть парадный костюм 9 мая он не может.

Желающих поздравить Садулло с Днем Победы так много, что они не помещаются в большом дворе. Только родственников приходит несколько десятков: дети, внуки, правнуки и праправнуки. «Дедушка для нас настоящий герой. Мы счастливы, что он с нами. Знаем весь его боевой путь и гордимся им. Желаем ему крепкого здоровья», — говорит внук ветерана Рахматулло Садуллоев. В 1930-е Садулло Одинаев был призван в ряды кавалерии. Во время Великой Отечественной на фронт пошел добровольцем.

«Мы воевали не щадя своей жизни. Я помню как меня, старшину Одинаева, хвалил сам Буденный. А маршал Рокоссовский подарил самодельный ножик. Я его сдал в музей. Пусть будет память потомкам», — говорит ветеран.

После войны он встретил будущую жену в Москве . Написал в Таджикистан: женюсь, пишите на указанный адрес.

«После войны он поехал в Иркутск , женился. С 1946 года жил в Иркутске. До 1961 года мы не могли его найти», — рассказывает племянник Худжамурод Холов.

Его письма нашли лишь в начале 1960-х. Садулло Одинаев вернулся с семьей в Таджикистан. Став вдовцом, женился вновь на землячке. Секрет долголетия, по словам дедушки Садулло, прост, — это его дети, внуки и правнуки. Ради них он живет и каждый год надевает праздничный костюм с орденами и медалями.

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