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Садулло Одинаев в 108 лет отметил День Победы при полном параде
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Садулло Одинаев в 108 лет отметил День Победы при полном параде 

Мир24 46 минут назад
Ветеран Садулло Одинаев из Таджикистана принимает поздравления. Фронтовику уже за сто лет. Он участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. В мае 1945-го он в составе кавалерийского полка вошел в Берлин, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Вера Исмаилова.
Праздничный пиджак с медалями с каждым годом становится все тяжелее. Дедушке Садулло уже 108 лет. Но не надеть парадный костюм 9 мая он не может.
Желающих поздравить Садулло с Днем Победы так много, что они не помещаются в большом дворе. Только родственников приходит несколько десятков: дети, внуки, правнуки и праправнуки. «Дедушка для нас настоящий герой. Мы счастливы, что он с нами. Знаем весь его боевой путь и гордимся им. Желаем ему крепкого здоровья», — говорит внук ветерана Рахматулло Садуллоев. В 1930-е Садулло Одинаев был призван в ряды кавалерии. Во время Великой Отечественной на фронт пошел добровольцем.
«Мы воевали не щадя своей жизни. Я помню как меня, старшину Одинаева, хвалил сам Буденный. А маршал Рокоссовский подарил самодельный ножик. Я его сдал в музей. Пусть будет память потомкам», — говорит ветеран.
После войны он встретил будущую жену в Москве. Написал в Таджикистан: женюсь, пишите на указанный адрес.
«После войны он поехал в Иркутск, женился. С 1946 года жил в Иркутске. До 1961 года мы не могли его найти», — рассказывает племянник Худжамурод Холов.
Его письма нашли лишь в начале 1960-х. Садулло Одинаев вернулся с семьей в Таджикистан. Став вдовцом, женился вновь на землячке. Секрет долголетия, по словам дедушки Садулло, прост, — это его дети, внуки и правнуки. Ради них он живет и каждый год надевает праздничный костюм с орденами и медалями.
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