Кем на самом деле были прототипы героев фильма «Офицеры»

Борис Васильев использовал только одного реально существовавшего персонажа при написании сценарпя «Офицеров» — Ивана Варавву . Сам поэт был далек от воплощенного на экране кинематографического образа. Остальные персонажи культового фильма — плод воображения его создателей.

Варавва был поэтом

Как вспоминал сам сценарист, прототипом одного из главных героев картины был действительно человек по имени Иван Варавва, кубанский казак и поэт. Васильев с ним познакомился в Минкульте СССР. Об истории с красными шароварами Варавва рассказал Васильеву про своего деда. Сценарист «Офицеров» «срисовал» черты персонажа, которого должен был играть Василий Лановой , о своего знакомого.

Выжили, потому что отсидели

Бухарест, Георгий Юматов играл в фильме отчасти самого себя — гримерам «Офицеров» не нужно было стараться, поскольку шрамы от огнестрельных ранений у артиста, когда в одном из эпизодов он демонстрирует спину своей кинематографической жене, натуральны — Юматов прошел Великую Отечественную, брал Будапешт Вену , не раз его ранило и контузило. А вот Василий Лановой, в отличие от Юматова, не воевал (в 1941 году Василию Семеновичу было 7 лет).

История возникновения культового советского фильма «Офицеры» со временем обрастает массой конспирологических версий. Говорят, что ключевая фраза картины «Есть такая профессия — Родину защищать» принадлежала маршалу Минобороны СССР Андрею Гречко. Борис Васильев о прошлом главных героев «Офицеров» говорил, что они оба непременно должны были пройти через ГУЛАГ — иначе теряется идея осмысленности сюжета встречи генералов после долгих лет разлуки.

Лановой себя в Варавве не видел

По воспоминаниям режиссера фильма В. Рогового, поначалу он не планировал снимать Василия Ланового, а потом и сам артист воспротивился, не видя себя в этой роли. До «Офицеров» у Василия Семеновича была более чем впечатляющая фильмография — « Павел Корчагин », «Алые паруса», « Анна Каренина », «Солярис»… Это только ключевые роли из 19 киноработ, сделанных Лановым с 1954 по 1970 год, особо памятные советскому зрителю. Роговой говорил, что артисты-главные герои фильма срабатывались трудно, Лановой и Юматов нередко конфликтовали. Как известно, у Георгия Александровича был сложный, взрывной, характер.

Как считают отечественные кинокритики, во многом успех «Офицеров» обусловлен «прототипным» военным прошлым его создателей — сценаристы Васильев и Рапопорт служили в танковых войсках, режиссер Роговой воевал в пехоте, а Юматов — в морфлоте.