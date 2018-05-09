Артем Сиваков: «Будем хранить память о подвиге, который совершил наш народ»

В среду, 9 мая, по главной площади области вновь прошли участники"Бессмертного полка". В этом году в акции приняло участие более 48 тыс. человек. О своих героях «однополчане» рассказали корреспонденту Волга Ньюс.

Артем Сиваков идет в полку первый раз. С плаката смотрят три его прадеда. Первый, Иван Гребнев, пропал без вести в начале войны. Второй, младший сержант Михаил Сиваков , дошел до Польши , а третий, Борис Русинов, прошел всю войну и получил медаль за боевые заслуги.

"Во время боя, когда у бойцов закончились патроны, Борис Александрович под пулями пробежал до склада и принес боеприпасы", — рассказывает Артем.

Пройти в колонне полка молодой человек считает важным. «Это акция делает нас добрее, призывает объединяться и хранить память о подвиге, который совершил наш народ», — говорит Артем.