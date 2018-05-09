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Артем Сиваков: «Будем хранить память о подвиге, который совершил наш народ»
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Артем Сиваков: «Будем хранить память о подвиге, который совершил наш народ» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
В среду, 9 мая, по главной площади области вновь прошли участники"Бессмертного полка". В этом году в акции приняло участие более 48 тыс. человек. О своих героях «однополчане» рассказали корреспонденту Волга Ньюс.
Артем Сиваков идет в полку первый раз. С плаката смотрят три его прадеда. Первый, Иван Гребнев, пропал без вести в начале войны. Второй, младший сержант Михаил Сиваков, дошел до Польши, а третий, Борис Русинов, прошел всю войну и получил медаль за боевые заслуги.
"Во время боя, когда у бойцов закончились патроны, Борис Александрович под пулями пробежал до склада и принес боеприпасы", — рассказывает Артем.
Пройти в колонне полка молодой человек считает важным. «Это акция делает нас добрее, призывает объединяться и хранить память о подвиге, который совершил наш народ», — говорит Артем.
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