СБУ выдворила из Украины российских телерепортеров за репортаж о Дне Победы

Депортировали сотрудниц Первого канала и телеканала «Россия». «По замыслу российских пропагандисток отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается также, что расследование проводилось в рамках противодействия «вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство».

Как известно, согласно указу президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года, деятельность указанных российских телеканалов в стране ограничена.

В итоге Соловьеву принудительно выслали в Россию , а Юрьеву — в Казахстан . В ближайшие три года им запрещено возвращаться на Украину.

По сообщению Первого канала, Соловьеву задержали утром 9 мая на выходе из отеля. Она должна была подготовить материал о шествии «Бессмертного полка» в Киеве. «Репортера Первого канала обвинили в подготовке тенденциозного репортажа, и это при том, что собственно к съемкам и подготовке материала ей, судя по всему, не дали даже приступить», — говорится на сайте телеканала.

Во время акции «Бессмертный полк» в Киеве проходили задержания и местных жителей, а также возникали драки из-за советской символики.

«За нарушения в ходе празднования Дня Победы на Украине было задержано 25 человек», — приводит ФАН слова замглавы МВД Украины Сергея Ярового.

Большинство их них нарушили запрет на использование советской символики. В числе задержанных оказалась одна из организаторов акции «Бессмертный полк» в Киеве Елена Бережная . На нее был составлен протокол по статье кодекса об административной ответственности «Использование запрещенной символики», пишет издание.