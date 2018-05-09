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Главный раввин Москвы призвал чтить «память об отваге и силе духа» победивших нацизм
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Главный раввин Москвы призвал чтить «память об отваге и силе духа» победивших нацизм 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Глава Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт от имени Московской еврейской религиозной общины и СРЕ поздравил россиян с Днем Победы и призвал чтить память тех, кто победил нацизм.
"Трагедия Второй мировой войны коснулась всех, и этот праздник, хоть и в разные дни, тем или иным образом отмечают и на Западе, и на Востоке. И 9 мая, и 26 Ияра мы чтим память и отдаем дань героизму павших солдат, боровшихся с нацизмом. Это солдаты Красной армии, европейских стран и США — всех, кто победил нацизм", — говорится в тексте поздравления, переданного ТАСС пресс-службой раввина.
В своем поздравлении Гольдшмидт также отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
"День Победы — важный и печальный праздник, который напоминает нам о том, к каким последствиям и невосполнимым потерям приводит ненависть. Мы не должны забывать историю и обязаны сохранить и передать память об отваге и силе духа тех, кто отдал свою жизнь ради жизни будущих поколений", — сказал он.
Главный раввин Москвы пожелал ветеранам долгих лет жизни и здоровья.
"С каждым днем свидетелей и участников войны становится все меньше. Мы молимся о здоровье ветеранов, которые сегодня с нами, и желаем им долгих лет жизни. Каждый из нас должен помнить и уважать их подвиг не только в День победы, но и в любой другой", — говорится в поздравлении.
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