Главный раввин Москвы призвал чтить «память об отваге и силе духа» победивших нацизм

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Глава Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт от имени Московской еврейской религиозной общины и СРЕ поздравил россиян с Днем Победы и призвал чтить память тех, кто победил нацизм.

"Трагедия Второй мировой войны коснулась всех, и этот праздник, хоть и в разные дни, тем или иным образом отмечают и на Западе, и на Востоке. И 9 мая, и 26 Ияра мы чтим память и отдаем дань героизму павших солдат, боровшихся с нацизмом. Это солдаты Красной армии, европейских стран и США — всех, кто победил нацизм", — говорится в тексте поздравления, переданного ТАСС пресс-службой раввина.

В своем поздравлении Гольдшмидт также отметил важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

"День Победы — важный и печальный праздник, который напоминает нам о том, к каким последствиям и невосполнимым потерям приводит ненависть. Мы не должны забывать историю и обязаны сохранить и передать память об отваге и силе духа тех, кто отдал свою жизнь ради жизни будущих поколений", — сказал он.

Главный раввин Москвы пожелал ветеранам долгих лет жизни и здоровья.

"С каждым днем свидетелей и участников войны становится все меньше. Мы молимся о здоровье ветеранов, которые сегодня с нами, и желаем им долгих лет жизни. Каждый из нас должен помнить и уважать их подвиг не только в День победы, но и в любой другой", — говорится в поздравлении.