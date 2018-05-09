Без дела не сидится

Занятой человек не успевает приобрести такую дурную привычку, как старость. Справедливость этих слов Андре Моруа своим примером доказывает Роза Хусаинова.

Мы познакомились с 73-летней Розой Мухамадиевной на субботнике, где она вместе с другими волонтерами сажала деревья. Улыбчивая женщина с не по возрасту молодыми глазами сразу привлекла к себе внимание.

— Сейчас так интересно жить, — говорит Роза Хусаинова, — эта программа «Московское долголетие» — находка для тех, кто вышел на пенсию. Раньше человек с работы уходил в никуда: сидел дома, а жизнь проходила мимо. А сегодня тебе столько всего предлагают, что не можешь выбрать. Я вот, например, хожу на йогу. Легко делаю позу воина, шпагат, складку. Не верите? Она легко сложилась пополам, не сгибая коленей, и положила ладони перед собой, на землю. Вот это гибкость!

Сразу и навсегда

Своего отца Роза не помнит, маленькая была, когда родители расстались. А когда ее мама вышла замуж за военного, ее оставили на воспитание бабушке в Казани , чтобы девочка училась, а не моталась с родителями по гарнизонам. Когда девочке исполнилось десять лет, мама привезла Розу на отдых в Фергану

— Тогда я впервые попала в цирк, — рассказывает Роза Мухамадиевна, — и восхитилась. Я до сих пор помню тот номер «Каучук» в исполнении хрупкой блондинки. Тогда я и решила: когда вырасту, обязательно стану цирковой артисткой!

Шанс не упустила

Окончив школу, девушка отправила документы в Московское эстрадно-цирковое училище, а пока ждала ответа, поступила в Казанское хореографическое, где Розе прочили блестящую карьеру. Ей было всего 15 лет, а она уже наряду с народными артистами ездила на гастроли. И волею случая оказалась в столице.

— Сразу отправилась в Московское цирковое училище и попросила преподавателя Николая Эрнестовича Баумана (жонглер, педагог и режиссер циркового искусства (1908–1997). — «ВМ») посмотреть меня. Он согласился. Я даже не надеялась, что меня в середине учебного года могут принять, поэтому дурачилась: «Я хочу в церковное училище ваше поступить! Я ничего не умею, только шпагат! » Присутствующие смеялись — забавная, улыбчивая девчушка всем понравилась. Когда Роза собралась уходить, ей сообщили: «Вы приняты! Возьмите направление в общежитие».

С карьерой танцовщицы было покончено.

Из Бомбея с любовью

Началась столичная жизнь. Роза успевала и учиться, и подрабатывать спасателем в бассейне «Москва», где ей платили два руб ля в неделю. Родители были не в восторге от того, что дочь решила связать судьбу с цирком, однако ее это не останавливало.

— В конце шестидесятых в Индию на съемки фильма «Мое имя клоун» собрали цирковую труппу, я была среди них. Далекие края, Бомбей и… сказочно красивый актер Радж Капур ! Он приглашал нас на торжественные ужины, устраивал приемы и организовывал экскурсии, постоянно дарил нам хорошее настроение.

Тогда Роза и не представляла, что главным подарком из Индии станет любовь. В юную красавицу влюбился специалист торгового представительства России в Индии Олег Николаевич. Ради возлюбленной он вернулся в СССР. Семь лет он ухаживал за цирковой артисткой, и наконец они поженились. В семье родились дети: в 1973-м — сын, в 1977-м — дочка.

Старость в радость

— У меня семь внуков, — радуется Роза Мухамадиевна. — Когда мне исполнилось 47 лет, я вышла на пенсию. Не знала, куда деваться, считала себя ненужной. Сидеть сложа руки не могла, поэтому и организовала студию «Шапосинтез», где под куполом шапито объединились разные виды искусства. Здесь можно посещать театральный кружок, узнать все о чайной церемонии, учиться живописи, заниматься йогой. Но и этого Хусаиновой мало.

Сейчас она размышляет, к каким еще занятиям по проекту «Московское долголетие» ей присоединиться.