В Калининградской области состоялся мотопробег «Колесо Истории»

Мотопробег «Колесо Истории» собрал сотни участников со всей области. Колонна байкеров посетила мемориалы в курортных городах, чтобы отдать дань памяти погибшим Великой Отечественной войне.

Колона мотоциклистов в Зеленоградске формируется под песни военных лет. В этом году участники акции «Колесо Истории» решили посетить памятники и мемориалы в курортных городах региона.

Дмитрий Копырзов, руководитель мотопробега:

— Всё-таки люди, которые приезжают в Калининградскую область , смотрели и видели, что у нас нормальные люди, которые чтят память наших предков. Для воспитания молодого поколения это основное визуальное представление, нашего отношения к победе и тем самым мы показываем нашей молодежи, что это было это надо помнить.

Среди байкеров на своем железном коне с повозкой выделяются Алексей и Светлана Крохалевы.

— В традиционном мотопробеге колесо истории принимают участие, десятки мотоциклистов. Но, наверное, самый раритетный вот этот вот МВ— 750! Почему решили принять участие в мотопробеге и так оделись?

Алексей Крохалев, участник мотопробега:

— Ну, у нас деды принимали участие у них много ранений, мы поддерживаем историю наших дедов, чтим их, помним и всегда будем помнить! Это портрет дедушки моей жены он воевал, куча наград у него!

Первая остановка колонны на братской могиле в Светлогорске. Здесь захоронено 75 бойцов, павших в боях с фашистскими войсками с января по апрель 1945 года. Участники акции отдают героям последние почести.

Байкеры несут с собой знамя мотоциклетного полка и моторизированного батальона, бойцы, которых приняли свой последний бой в районе поселка Шатрово. На месте их гибели по инициативе руководителя мотопробега Дмитрия Копырзова и историка Владимира Беспалого сейчас установлен памятник.

— Подобный мотопробег позволяет сохранить и поддерживать память о тех ребятах, которые сложили свои головы на Прусской земле. Сейчас на нашей калининградской, и почему мотопробег потому, что здесь в основном погибли мотоциклисты.

Мемориал является «народным», был построен на частные пожертвования. Поэтому байкеры проводят благоустройство территории возле памятника. В следующем году мотопробег «Колесо истории» обещает стать ещё более массовым.