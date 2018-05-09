Чудо Тишиной. Внучка ветерана добилась для своего деда настоящего праздника

ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ».

9 мая — это День со слезами на глазах. От счастья, от воспоминаний, от того, что 73 года назад победили, от тех эмоций, которые переполняют практически каждую семью нашей большой необъятной страны. К ветеранам в этот святой праздник — особое отношение, внимание, почет и уважение. Вот только находятся и те, кто обманывает фронтовиков.

Некрасивая, мягко говоря, ситуация с 11 ветеранами, которых не смогли привезти волонтеры на парад, получила широкую огласку в социальных сетях. Свое негодование по поводу организации праздника для тех, кто защищал Родину в огненные годы Великой Отечественной, высказала Мария Тишина. Внучка 93-летнего ветерана рассказала в Фэйсбуке, что ее дедушку Юрия Дмитровича Петрова «в этом году пригласили на парад победы на Красной площади, оплатили билеты, поселили в гостинице».

Позже выяснилось, что проезд на поезде для ветеранов — бесплатный, денег не требуется и с провожающих. А сама организация, которая намеревалась устроить проход на Красную площадь для фронтовиков, не имела на то право.

— А сегодня на общем собрании сказали, что ветераны на парад не пойдут. Потому что билетов нет. Но они могут посмотреть парад в ресторане по телевизору, — написала девушка 7 мая. В это время ее дедушка как раз ехал из Чебоксар Москву . — А потом посидят на трибунах во время прохождения «Бессмертного полка». Я понимаю, что ветеранам уже больше 90 лет, и кто-то может подумать, что им никакой разницы, но мой дедушка сидит расстроенный, потому что он уже пропустил все ветеранские встречи у себя в городе и собирается завтра же ехать обратно — на нормальный парад. Документы оформляли за 1,5 месяца, и никто из них не летел, чтобы посидеть в ресторане. Очень хочется, как-то исправить ситуацию, чтобы дедушкин праздник был не до конца испорчен.

В комментариях Марии посоветовали обратиться в правительство Москвы , чтобы все-таки устроить места ветеранам на трибунах во время парада.

— Но, говорят, завтра будет очень сложно дозвониться, — предположила Тишина. — Может, кто-то знает, как на нужное управление быстрее выйти?

Однако реакция от городского правительства оказалась быстрее, чем кто-либо мог предполагать. На страницах своего персонального блога мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на заявление девушки.

— Прочитал в Фейсбуке пост Марии Тишиной. Какая-то контора собрала с граждан деньги на благое дело — пригласить ветеранов на Парад Победы, — написал глава города. — На эти деньги они привезли ветеранов из регионов в Москву, но никаких пригласительных билетов на Парад у них нет. Ветеранам мы поможем, билетами на Парад их обеспечим, проводим и позаботимся о них.

С Марией связалась председатель комитета общественных связей города Александра Александрова . Именно она, по признанию Тишиной, решила все вопросы.

— Я не представляю себе, как в предпраздничный день на событии такого масштаба можно настолько оперативно сработать. Это же десятки служб, списков, согласований. И сейчас я в состоянии переживания чуда, — рассказала своим друзьям накануне Дня Победы Мария. — Самое приятное, я видела, что Александра и ее команда делают это не для пиара, а для ветеранов, которых намеренно или нет, но обманули. Вокруг столько замечательных людей! Спасибо вам. Дедушка сказал, что мной гордится. Слов уже немного, но много эмоций! Всем ветеранам я желаю понимания со стороны потомков и такого же бережного отношения, которое я видела вчера! С праздником!

И лично спасибо Сергею Собянину за то, что ветераны попали на парад!

Кстати, парад на Красной площади для Юрия Дмитриевича — первый в Москве. До этого торжественный день он встречал в Чебоксарах. На 70-летие Победы отправился в Хабаровск , в гости к внуку, который служит в этих краях.

— Мне так понравился парад, — рассказал фронтовик корреспондентам «ВМ». — Военная техника — это сила, красота и мощь нашей страны. С такой армией можно спокойно трудиться и строить государство так, как нам нужно.

Радость озаряет слегка загорелое лицо ветерана. Он вспоминает события более чем 70-летней давности. Как в 1943 году оказался на фронте, пробыл два года и семь месяцев. Месяц был в госпитале.

— Воевал я, начиная со Смоленской области , потом освобождали Белоруссию , дошли до Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг , — поделился Юрий Дмитриевич воспоминаниями. — За взятие Кенигсберга получил медаль. 14 апреля наш отряд вступил в борьбу с остатками северной группировки фашистов. Тогда меня и ранило в руку. Но я нашел обидчика, ранившего меня. Минометную батарею противника тогда уничтожили. И хотя командир тогда посылал меня в медсанбат, я не пошел. Так, за этот бой получил орден Славы третьей степени.

Удалого Юрия не отпустили, комсомол направил в первое Томское артиллерийское училище. Там он проучился два года, затем его отправили в Хабаровск.

— После этого попал в Ленинградский сельскохозяйственный институт, — продолжил свой рассказ Юрий Дмитриевич. — Но судьба так повернулась, что оказался там, где воевал. После учебы меня направили в Калининградскую область , где нам пришлось восстанавливать электроснабжение. Потом позвали в Чувашию , на родину моего отца. Там я проработал главным инженером СМУ «Электростроя», затем пригласили в сельхозинститут преподавать, стал доцентом, руководил кафедрой электрификации и охраны труда в сельском хозяйстве.

Все истории вспоминали с ветеранами, приехавшими в Москву из разных городов. Пожалели, что из 12 до Москвы доехали только 11 фронтовиков. Один из ветеранов, живущих в Тамбове , не смог приехать в столицу по состоянию здоровья.

— Для нас такие встречи — большой праздник, мы получаем огромное удовольствие от них. Мечта сбылась и на параде побывать, — улыбнулся Юрий Петров, обещая еще раз приехать в столицу.

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