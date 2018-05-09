Спортдиректор «Салавата Юлаева» об обмене Слепышева и других трансферах

Вернётся ли Зубарев Уфу , будут ли ещё громкие обмены — всё о трансферах «Салавата» в интервью со спортивным директором клуба.

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Роман Беляев рассказал о последних приобретениях, почему права на Антона Слепышева обменяли в ЦСКА, действительно ли клуб заинтересован в возвращении Андрея Зубарева, какие линии по-прежнему нуждаются в усилении и многом другом.

«Кареев и Налимов амбициозны, им надо осознать свою роль»

— «Салават» поразил активностью в первый день переходов. Какие позиции ещё требуют укрепления? — Нам нужен центральный нападающий, который усилит наши первые два звена. — Цулыгин принимает активное участие в селекции? — Конечно, игроки согласовываются с главным тренером, мы не подпишем игрока, если главный тренер категорически против. Бывают пограничные ситуации, тогда нужно тренеру дать больше информации об игроке, объяснить, как он может быть полезен для команды. Тренер не может знать всех хоккеистов, их сильные и слабые стороны, для этого существуют скауты, которые видят игрока 10-15 раз в сезоне и могут дать объективную оценку того, что происходит с игроком на данный момент. — С переходом Юхи Метсолы вратарский вопрос решён? — У нас есть план по вратарям, мы рассчитываем, что Юха будет основным, он готов и может играть 50 и более матчей за сезон. Мы с ним разговаривали, объяснили его роль в команде, цели и задачи, которые ставит клуб. — Уверены в Налимове и Карееве в роли сменщиков? Не собираетесь расстаться с одним из них? — Это два хороших вратаря, достаточно молодых. Они очень амбициозны, каждый вратарь должен перед собой ставить максимальные цели — стать первым номером, попасть в сборную. Для них сейчас основной задачей является осознать ту роль, которая будет у них в следующем сезоне. Любой клуб хочет иметь сильных сменщиков, которые не только дают возможность основному вратарю передохнуть, но и помогают команде выигрывать. Личные статистические показатели — это хорошо для вратаря, но главный показатель для команды — это цифры в графе победы. — Кугрышев в «Авангарде» играл в четвёртом звене, в Уфе у него будет более важная роль? — Если игрок полезнее для команды в третьем или четвёртом звене, то это правильное решение тренера, даже если по потенциалу этот хоккеист более высокого звена. В тройке игроки должны дополнять друг друга, делать сильнее своих партнёров. Что касается Кугрышева, это четвёртый бомбардир среди нападающих «Авангарда» прошлого сезона, мы понимаем его сильные стороны и на какую роль приглашали, а какое это будет звено — решит тренерский штаб.

«Слепышев хотел перейти в ЦСКА, для «Салавата» это удачный обмен»

— Почему решили не продлевать контракт с Максимом Гончаровым ? — Максим, хороший игрок и отличный парень, просто пришло время и ему сменить обстановку и у нас были другие планы. Желаем ему успехов в «Спартаке» . — Терещенко — замена Гончарову? — Что касается Терещенко, мы за ним давно наблюдали и в прошлом сезоне прорабатывали варианты получения его через обмен, но не получилось. Мы считаем его недооценённым игроком, он добавит нашей команде жёсткости, самоотдачи, энергии при игре в обороне. Также, обладая хорошим броском, он поможет нашим специальным командам при игре в большинстве. — Говорят, в Уфу может вернуться Андрей Зубарев. Вы заинтересованы в нём? — Мы тоже слышали про это, но переговоров не ведём.

Александр Логинов был ведущим защитником «Салавата», почему решили расстаться с ним? — У Александра закончился контракт, мы благодарны ему за те годы, которые он провёл в Уфе. В «Сибири» у него будет возможность показать свои сильные качества — это игра в большинстве, точный и сильный бросок. У нас на эту роль есть защитники. — Ушёл Дмитрий Саюстов , кого планируете в центр звена к Ткачёву? — У тренеров будет время, предсезонные турниры, у нас есть задумки, но пока о них говорить рано.

— Центральная линия уже определена? (Кемппайнен, Зубов, Хохряков, Основин ) — Хотим приобрести ещё одного центрального нападающего, который бы усилил наш атакующий потенциал. Игру в большинстве. Мы занимаемся этим вопросом. — Изначально были шансы вернуть Слепышева в «Салават»? — В этом обмене мы пошли навстречу игроку, Антон выразил желание перейти в ЦСКА, почему — лучше спросить у него. Мы получили хорошую компенсацию и считаем этот обмен удачным для клуба.

«Громкие обмены ещё могут быть, если игрок сделает нашу команду сильнее»

— Чем привлекли Сергеев и Основин? — Этим обменом мы закрыли две проблемные для нас позиции. Мы получили центрального нападающего Вячеслава Основина, это игрок олимпийской сборной России, его сильным качеством является универсальность. Вячеслав способен играть как в центре, так и на любом из краёв в атаке. Также он выполняет огромный объём работы и играет строго по заданию, если необходимо, он может играть в созидательных звеньях, а может и выполнять роль чеккера. Обладает хорошим пониманием игры, катанием, умением создавать и реализовывать голевые моменты. Артём Сергеев — габаритный праворукий защитник оборонительного плана, хорошо чувствует себя в силовой борьбе, обладает сильным броском, может использоваться во всех ситуациях, в том числе и при игре в большинстве. Имеет заокеанский опыт, вызывался в юниорские и молодёжные сборные России. Он добавит нашей обороне надёжности и жёсткости.

— Рубинчик и Шэн подходят на роль лимитчиков, ждёте от них быстрого прогресса? — Мы ждем, что они правильно оценят ситуацию, поймут свою роль. Место в составе, лимитчик ты или нет, никому не гарантировано. Да, на бумаге у них больше шансов занять место лимитчика, но как будет на деле — покажут предсезонные турниры и сборы. Игроки должны понимать, что лимитчики — это искусственно введённые хоккеисты, и дорожить тем шансом, который им предоставляется. Если они не будут выполнять требования тренерского штаба, снизят требования к себе, то их заменят на других, возможно, менее талантливых юниоров, но которые своим желанием и характером будут более достойны места в раздевалке «Салавата Юлаева». — Назаревич здорово отыграл в этом сезоне в ВХЛ, стал лучшим бомбардиром среди защитников. Но на уровне КХЛ не играл никогда. Чего ждёте от него? — Мы следили за Ильей, знаем его сильные и слабые стороны. Сильные стороны хотим правильно использовать, а над слабыми придётся поработать. У нас минимальные риски, контракт двухсторонний, шанс он получит, а дальше всё от него зависит. — Стоит ли ещё ждать громких переходов с участием «Салавата Юлаева»? — Если на рынке будут игроки, которые сделают нашу команду сильнее, то почему нет? Брать игрока только за громкое имя или былые заслуги мы не будем.