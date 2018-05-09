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«Бессмертный полк» прошагал по Владимиру
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«Бессмертный полк» прошагал по Владимиру 

ТВ-МИГ 37 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Более 17 000 жителей города Владимира собрались сегодня, чтобы пройтись единым строем в «Бессмертном полке». Возглавили шествие изображения 27-ми героев Советского Союза, уроженцев Владимирской области, воевавших на фронтах второй мировой войны.
Колонну «Бессмертного полка» сопровождало и точная копия знамени Победы, которое после официальной части вместе с представителями юнармии отправилось в Москву для прохождения полка по главной артерии столицы — Тверской.
Гостем мероприятий во Владимире стала и добрый друг города заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова. Губернатор Светлана Орлова также участвовала в «Бессмертном полку» и несла в своих руках портрет своего отца, ветерана, участника ВОВ, ушедшего из жизни в 1996-м году.
После шествия у мемориала 30-летия Победы, по традиции, состоялся праздничный митинг и военный парад.
Светлана Орлова в своем выступлении отметила, что гордится российской армией, ее мощью и тем, что наша страна стоит на защите прав граждан, даже других государств.
Как и всегда по главной улице Владимира прошла военная техника и служащие различных ведомств, представленных в регионе. Стоит отметить, что комплексы ракетных войск стратегического назначения «Ярс», которые смогли увидеть владимирцы живьем, сегодня прошлись и по брусчатке на Красной Площади в Москве.
После возложения цветов и венков к мемориалу павшим, на Площади начался праздничный концерт с участием творческих коллективов региона. Закончится День Победы праздничным салютом, который произведут пушечные залпы в 22:00.
Красочные фотографии с парада Победы можно посмотреть в нашем фоторепеортаже.
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