«Бессмертный полк» прошагал по Владимиру

Более 17 000 жителей города Владимира собрались сегодня, чтобы пройтись единым строем в «Бессмертном полке». Возглавили шествие изображения 27-ми героев Советского Союза, уроженцев Владимирской области , воевавших на фронтах второй мировой войны.

Колонну «Бессмертного полка» сопровождало и точная копия знамени Победы, которое после официальной части вместе с представителями юнармии отправилось в Москву для прохождения полка по главной артерии столицы — Тверской.

После шествия у мемориала 30-летия Победы, по традиции, состоялся праздничный митинг и военный парад.

Светлана Орлова в своем выступлении отметила, что гордится российской армией, ее мощью и тем, что наша страна стоит на защите прав граждан, даже других государств.

Как и всегда по главной улице Владимира прошла военная техника и служащие различных ведомств, представленных в регионе. Стоит отметить, что комплексы ракетных войск стратегического назначения «Ярс», которые смогли увидеть владимирцы живьем, сегодня прошлись и по брусчатке на Красной Площади в Москве.

После возложения цветов и венков к мемориалу павшим, на Площади начался праздничный концерт с участием творческих коллективов региона. Закончится День Победы праздничным салютом, который произведут пушечные залпы в 22:00.

Красочные фотографии с парада Победы можно посмотреть в нашем фоторепеортаже.