В честь 9 мая в Химках запустили «Маршрут истории» 

«Услышать, чтобы узнать» — под таким девизом 9 мая в подмосковных Химках запустили «Маршрут истории». Троллейбус №202, который следует от метро Планерная в Москве до остановки «Дружба» в Химках внутри и снаружи снабдили разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту.
Идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студентам Академии Гражданской Защиты МЧС России, которая расположена в Химках. Совместно с пресс-службой
администрации города была подготовлена вся необходимая информация, подобран маршрут.
Интересные исторические факты, о которых знают далеко не все жители Химок и столицы, добрые пожелания от известных российских артистов превращают обычный маршрут в приятное и познавательное развлечение. Задача проекта — повысить интерес граждан к изучению истории своего региона, понравилась звездам киноэкрана, радиоэфира и эстрады России. Исторические справки, которые будут звучать в троллейбусе, озвучили: комедийные актеры Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов, артист Сергей Бурунов, актер Аристарх Венес, актер популярных ситкомов Андрей Гайдулян, звезда кинематографа Агния Дитковските, участницы вокального конкурса Лиза Качурак и Ярослава Дегтярева, радио— и телеведущая Елена Абитаева, актриса театра и кино, звезда комедийных сериалов Елена Ксенофонтова, актеры театра, кино и телевидения, известные многим благодаря сериалу «Сладкая жизнь» Никита Панфилов и Роман Маякин, российская актриса театра и кино Татьяна Арнтгольц, финалист международного музыкального конкурса «Евровидение» Дина Гарипова, российская актриса кино и театра, которую знают все любители МХТ им. А. Чехова Юлия Галкина.
Действительно много известных людей откликнулись, чтобы поучаствовать в этом проекте. Мы все понимаем, как важно знать свою историю, своих героев, особенно в том месте, где мы живем. Уверен, что люди всех возрастов смогут почерпнуть для себя
что-то новое и интересное из той информации, которая звучит по ходу маршрута
— актер сериала «Молодежка» Евгений Кулик.
Также интересная информация размещена внутри транспортного средства на специальных стикерах с QR-кодами
и на остановках маршрута. Возможность прокатиться на таком троллейбусе у всех желающих будет в течение года.
Подмосковные Химки стали пилотной площадкой для запуска проекта. Позже он будет запущен в Архангельске, Новосибирске, Иркутске, Королеве, Долгопрудном и Мытищах.