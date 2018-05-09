В честь 9 мая в Химках запустили «Маршрут истории»

«Услышать, чтобы узнать» — под таким девизом 9 мая в подмосковных Химках запустили «Маршрут истории». Троллейбус №202, который следует от метро Планерная в Москве до остановки «Дружба» в Химках внутри и снаружи снабдили разнообразной информацией о событиях, связанных с улицами, встречающимися по маршруту.

Идея создания проекта «Маршрут истории» принадлежит Алине Герман и Марии Максимовой — студентам Академии Гражданской Защиты МЧС России , которая расположена в Химках. Совместно с пресс-службой

администрации города была подготовлена вся необходимая информация, подобран маршрут.

Действительно много известных людей откликнулись, чтобы поучаствовать в этом проекте. Мы все понимаем, как важно знать свою историю, своих героев, особенно в том месте, где мы живем. Уверен, что люди всех возрастов смогут почерпнуть для себя

что-то новое и интересное из той информации, которая звучит по ходу маршрута

Также интересная информация размещена внутри транспортного средства на специальных стикерах с QR-кодами

и на остановках маршрута. Возможность прокатиться на таком троллейбусе у всех желающих будет в течение года.