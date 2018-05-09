Чья это улица: Ковшова, Космодемьянская, Раскова

Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В День Победы рассказываем о девушках-героинях.

Читать все материалы сюжета «Чья это улица»

Улица Ковшовой

Наталья Венедиктовна Ковшова (1920 — 1942) родилась в Уфе (по другим данным — в Златоусте ), позже семья переехала в Москву , где Наталья окончила школу и собиралась поступать в авиационный институт. Планы спутала война: Ковшова отправилась добровольцем на фронт и попала в снайперскую школу. Уже осенью 1941 она приняла участие в первых боях. У Натальи была непростая задача — находить и уничтожать вражеских снайперов, «кукушек», их на свой счёт она записала не менее десятка.

Погибла Наталья Ковшова вместе со своей подругой Марией Поливановой 14 августа 1942 года в Новгородской области . Девушки попали в окружение, были ранены, расстреляли весь боезапас и подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в плен.

В Челябинске, кроме улицы, именем Наташи Ковшовой названа школа № 56.

Улица Космодемьянской

Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923 — 1941) родилась в селе Тамбовской области . Когда Зое было 10 лет, умер её отец, и она вместе с младшим братом осталась на руках у матери. В это время семья уже жила в Москве, девочка хорошо училась в школе.

В октябре 1941 года 18-летняя Зоя вместе с сотнями товарищей пришла на пункт сбора, чтобы добровольцем отправиться на фронт. Девушку направили в диверсионную школу, обучение в которой продлилось всего несколько дней. Будущих диверсантов сразу предупредили, что практически все они с большой долей вероятности погибнут во время задания, но молодых людей это не испугало.

В ноябре 1941 года диверсионная группа, в которую входила Зоя, получила приказ сжечь несколько деревень в в тылу врага в Московской области — таким способом командование хотело лишить неприятеля жилья. Часть диверсантов была схвачена сразу, участникам другой группы, в том числе Зое, удалось пробраться к деревне Петрищево и поджечь несколько домов. Девушку схватили, пытали. На допросах она называлась Таней и отказывалась говорить что-либо о своём задании. 29 ноября Зою казнили. По свидетельству очевидцев, перед смертью Космодемьянская успела крикнуть «Всех не перевешаете, нас 170 миллионов!» и призвала местных жителей помогать диверсантам. Тело девушки ещё около месяца оставалось непогребённым, потом его похоронили местные жители, позже останки перевезли в Москву. Посмертно девушке присвоили звание Героя Советского Союза.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов борьбы с врагом. После войны именем девушки назвали улицы в десятках городов СССР, о ней снимали фильмы, писали картины и музыкальные произведения, открывали памятники. Имя Космодемьянской носят школы, детские летние лагеря, горный пик и астероид.

Улица Расковой

Марина Михайловна Раскова (1912 — 1943) родилась в Москве. Её отец был оперным певцом, и Марина училась в Московской консерватории, но артисткой не стала. Девушка устроилась на завод, там же познакомилась с будущим мужем, в браке родилась дочь, однако затем последовал развод. В начале 30-х годов Марина Раскова выучилась на штурмана и окончила лётную школу, а уже в 1937 участвовала в установлении мирового рекорда дальности полёта.

В 1938 году Раскова в составе экипажа под командованием Валентины Гризодубовой совершила беспосадочный перелёт по маршруту Москва-Дальний Восток. Когда мировой рекорд для женских экипажей уже был установлен, самолёту нужно было преодолеть ещё некоторое расстояние, но топлива не хватало, и машину пришлось сажать без шасси. При этом могла пострадать штурманская кабина, и Расковой приказали прыгать с парашютов в тайгу. Из еды у 26-летней девушки при себе были только две плитки шоколада, но она продержалась 10 суток. За этот перелёт всему экипажу, в том числе Марине, присвоили звание Героя Советского Союза.

С того же 1938 года Раскова числилась в армии, одновременно работала в НКВД. С началом войны она добилась разрешения на создание женских авиагрупп. В конце октября 1941 года были сформированы три авиаполка: истребители, бомбардировщики и ночные бомбардировщики. Последняя группа также получила неофициальное название «Ночные ведьмы» — такой ужас наводили её налёты на врагов.

Марина Раскова погибла в начале января 1943 года в авиакатастрофе: её самолёт рухнул в районе Саратова , попав в сложные погодные условия при возвращении на линию фронта после переформирования.

Именем лётчицы-героини названы улицы во многих городах, а также несколько посёлков, самолёт для обучения будущих штурманов и Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков.