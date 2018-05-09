Алексей Жамнов: Сошников добавит энергии, по Гусеву решим завтра

Третий вратарь команде был нужен безусловно. Что касается нападающих, тут тоже все ясно. Креативный Гусев провел первую тренировку в команде и быстро восстанавливается, чтобы усилить одно из ударных звеньев. Форвард силового типа Сошников подойдет для пробивного звена.

Таким образом, в заявке нашей команды остается еще одна вакансия. И претендуют на нее два игрока — защитник Алексей Береглазов и нападающий Алексей Бывальцев

Именно с дозаявки и начался после тренировки с Алексеем Жамновым

— Мы сегодня дозаявили трех игроков — Сорокина, Гусева и Сошникова, — еще раз подтвердил главную новость среды Жамнов. — Но вот сыграет ли кто-то из них уже против чехов, будем решать непосредственно перед матчем.

— Насколько Гусев готов к бою?

— Никита пока только первую тренировку проводит в составе команды. Но состояние у него такое, что позволяет нам его дозаявить и думать о том, когда он стартует на чемпионате.

— В заявке сборной осталось одно свободное место. Для кого оно?

— Пока решили его просто свободным оставить. Будем выбирать между Бывальцевым и Береглазовым. Но конкретно говорить о чем-то рано. Сейчас мы сконцентрированы на игроках, которые уже есть в заявке.

— Иными словами, держите в запасе нападающего и защитника на случай возможной травмы кого-то из основного состава?

— Заранее о травмах думать не хотелось бы.

— Тогда почему именно Сошникова, а не Бывальцева?

— Решили, что в данной ситуации Никита более нужен нашей команде. Нам нужен сильный крайний нападающий. Ребят, которые могут сыграть и на краю и в центре, в сборной сейчас достаточно. А Сошников может добавить энергии в звено. Поэтому выбрали его.

— Ждать болельщикам перестановок в звеньях?

— Пока мы смотрим на те сочетания, которые уже есть. Что будет дальше — лед покажет.

— Нет, на НХЛ мы уже вообще не смотрим.

— А на сборную Чехии

— Очень серьезно разбирали игру чехов с швейцарцами. У нас есть вся информация по сопернику. И она позволяет сделать вывод, что игра будет тяжелой.

— Вполне вероятно, что сборную Чехии в матче с Россией усилят сразу два игрока «Бостона» — Крейчи и Пастерняк, которые наверняка составят новое ударное звено.

— Ну что ж делать. Если успеют, пусть сыграют. Мы готовимся победить всю команду, а не отдельных игроков. Слабых соперников теперь уж точно не осталось. С каждым придется биться. А тактику мы разбирали. И у чехов, и у швейцарцев.

— Кстати, во встрече чехов с швейцарцами было много удалений. Наша команда сможет этого избежать?

— Дисциплина нужна, конечно. Будем работать над этим.

— В целом какое сложилось впечатление от чехов?

— Хорошая команда. Да и традиционно у нас матчи с ними всегда складываются тяжело. Правильно? Поэтому настраиваемся на тяжелую битву. Три первые игры — не в счет. Сейчас нас ждет гораздо более опасный соперник. Все это прекрасно понимают.