Поисковики научат воронежцев находить и спасать пропавших людей

Способ питания: самостоятельный (на себя и на того парня).

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