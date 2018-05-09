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Поисковики научат воронежцев находить и спасать пропавших людей
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Поисковики научат воронежцев находить и спасать пропавших людей 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Поисковое движение «Лиза Алерт» проведёт обучающее занятие для всех желающих. 13 мая одно из самых известных поисковых движений страны проведёт для воронежцев настоящие полевые учения. Представители движения «Лиза Алерт» из Москвы и Брянска всем желающим покажут тонкости обнаружения зацепок в поисках, работы со свидетелями и родными и других нюансов. В программе мероприятия обучающие блоки по стандартным дисциплинам: — работа со специализированным отрядным оборудованием; — технологии опроса; — методики прочеса; — учебный поиск в лесной среде, максимально приближенный к реальным условиям; — отработка дополнительных навыков в форме упражнений. Форма одежды: лес (возможно, мокрый).
Форма размещения: палатки или аналог.
Способ питания: самостоятельный (на себя и на того парня).
Место проведения: Воронежская область, Рамонский район, деревня Пчельники. Координаты для яндекс навигатора — 51.972554 39.477427 Важно: В учениях могут принять участие лица старше 18-ти лет. В специально открытой теме вконтакте можно не только задать вопросы по поводу мероприятия, но и найти попутчиков для более удобного проезда к месту учений.
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