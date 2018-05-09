В Темрюке собрали почти 30 тысяч подписей за присвоение городу почетного статуса

Жители Темрюка собирают подписи за присвоение городу почетного статуса «Города воинской славы». В настоящий момент расписались почти 30 тысяч человек. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Глава Темрюкского района Федор Бабенко считает, что подвиг за Темрюк недооценили. Ведь битва за Кавказ и освобождение Кубани произошла именно на Таманском полуострове. И событие было действительно знаковое.

«При оккупации это был последний оплот позиции. До последнего боролись, и даже приходили телеграммы и слова благодарности от главнокомандующих. Уже тогда это оценивалось как подвиг защитников Таманского полуострова. Собрано более 29 тыс. подписей местных жителей. Эта работа продолжается», — отметил Федор Бабенков

Он добавил, что сейчас идет запрос через военкомат и архивы документальные подтверждения этим событиям. За последние годы открыли достаточно новых фактов истории во времена ВОВ на Таманском полуострове. По его словам, необходимо доказать, насколько героическим был подвиг.

В годы войны Темрюк оказал достойное сопротивление. Однако, территорию все равно оккупировали. Захватчики 400 дней жили на Таманском полуострове, диктуя свои порядки, но постоянно получая отпор групп сопротивления. За время оккупации уничтожено более двух тысяч мирных жителей, а сожжено и разрушено 4 380 домов.

Ранее стало известно, что подписи за присвоение звания «Города воинской славы» собрали в Горячем Ключе. Больше половины местных хотят, чтобы дали городу новый статус.