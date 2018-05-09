Сотрудники УМВД России по Амурской области дарят 9 Мая праздник горожанам

Сегодня по всей области проходят торжественные мероприятия, посвящённые 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Амурские полицейские не только обеспечивают охрану общественного порядка в период их проведения, но и принимают непосредственное участие в них.

В Благовещенске состоялся торжественный парад, посвящённый 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали первые лица города и области, начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксёнов , руководящий и личный состав подразделений и служб УМВД, жители и гости амурской столицы. Самыми почётными гостями парада стали ветераны войны и труженики тыла, в том числе ветераны органов внутренних дел — участники Великой Отечественной.

В торжественном шествии парада Победы прошла коробка сотрудников УМВД России по Амурской области, которую возглавил врио начальника Центра кинологической службы УМВД ветеран боевых действий подполковник полиции Андрей Панов

В честь праздника в Благовещенске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Амурская правда» , в которой приняли участие учебные, спортивные, силовые и производственные коллективы. Не остались в стороне и стражи правопорядка. По итогам забегов в упорной борьбе команда УМВД России по Амурской области заняла второе место, уступив коллективу МЧС России по Амурской области. Победителям и призёрам вручены дипломы и медали.

Сегодня на различных площадках Благовещенска проходят концертные программы, в которых принимают участие хор ветеранов УМВД и вокальный ансамбль УМВД «АМУРПОЛ». Они исполняют патриотические песни и песни военных лет.