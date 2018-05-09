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Два человека погибли в страшном столкновении в Ивановской области
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Два человека погибли в страшном столкновении в Ивановской области 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Жертвами страшного столкновения в Ивановской области стали два человека, еще трое мужчин попали в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 7 часов утра 9 мая в в Тейковском районе на трассе М7 «Волга» у поселка Синяя Осока, когда ВАЗ-21093 выехал на «встречку» и протаранил Kia Rio. Удар оказался такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла, а «корейца» выбросило с дороги в кювет.
Водитель «девятки» и пассажир Kia погибли на месте, еще два пассажира и владелец иномарки были госпитализированы с многочисленными травмами.
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