Два человека погибли в страшном столкновении в Ивановской области

Жертвами страшного столкновения в Ивановской области стали два человека, еще трое мужчин попали в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления МВД

ДТП произошло около 7 часов утра 9 мая в в Тейковском районе на трассе М7 «Волга» у поселка Синяя Осока, когда ВАЗ-21093 выехал на «встречку» и протаранил Kia Rio. Удар оказался такой силы, что отечественная легковушка превратилась в груду металла, а «корейца» выбросило с дороги в кювет.

Водитель «девятки» и пассажир Kia погибли на месте, еще два пассажира и владелец иномарки были госпитализированы с многочисленными травмами.