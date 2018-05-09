Какие тайны хранит кремль Ростова Великого

Ростовским кремлём обычно неправильно называют окружённый крепостной стеной митрополичий двор. Декоративная (но стилизованная под оборонительную) кирпичная стена с башнями, воротами и надвратной церковью была построена в 1670-1683 гг. по распоряжению ростовского митрополита Ионы вокруг его резиденции, а не вокруг города.

Ростовский же кремль как оборонительное крепостное сооружение сохранился лишь частично. От него остались земляные валы, опоясывающие по периметру больше трёх километров нынешний центр Ростова на расстоянии от ста до пятисот метров от митрополичьего двора.

Потайные ходы

Земляные валы с деревянными стенами существовали в Ростове издревле. В Смутное время начала XVII века город подвергся нападению банд Лжедмитрия II и был сожжён. Это был последний раз, когда к Ростову подступили внешние враги. Но по принципу, что всякое государство готовится только к уже бывшим войнам, в 1632 году по указу царя Михаила Фёдоровича началось обновление ростовских укреплений, продолжавшееся три года. Оно не предусматривало обнесения всего города мощной каменной стеной, по примеру Москвы , Смоленска, Пскова Коломны и иных городов. Но было принято решение насыпать выше земляные валы (их сделали высотой до девяти метров), построив на них новые деревянные стены с башнями и воротами, и окопать их новым глубоким рвом с водой.

Кроме того, в источниках указывается, что были прокопаны пять подземных ходов из города. По этим ходам, в случае осады Ростова неприятелем, можно было бы доставлять в город воду из озера Неро или ближайших речек. Потайные ходы могли использоваться также для организации вылазок против врагов и для прослушивания, не прокладывает ли супостат свои подземные ходы к стенам города для их минирования.

Два хода, согласно источникам, были обложены каменной кладкой, три — укреплены деревянными сводами и балками. Возможно, что подземные ходы, как и сам вал, не были принципиально новыми, а представляли собой расчистку, подновление и укрепление ранее существовавших потайных ходов. Даже если в настоящее время все эти подземные ходы обвалились или затоплены, историкам и археологам были бы интересно узнать, где они пролегали. Ведь потом, организовав в этом месте раскопки, можно найти немало интересного. Заброшенные потайные ходы могли использоваться для того, например, чтобы прятать в них клады.

Электромагнитные аномалии

В конце 1970-х годов экспедиция Свердловского архитектурного института предприняла попытку разгадать тайны подземных ходов Ростовского кремля. Для этого использовался изобретённый в институте, как там считали, эффективный метод электромагнитного зондирования. На известном расстоянии друг от друга в почву втыкались несколько электродов, пускали между ними ток и измеряли сопротивление среды. Отклонения от ожидаемого значения должны были указывать на наличие пустот в грунте. Ранее эти же учёные с помощью своего метода смогли найти потайные ходы в Демидовской башне в Невьянске и других старинных объектах на Урале.

Экспедиция выявила девять электромагнитных аномалий, которые могли указывать на подземные пустоты. Однако непосредственное изучение «аномальных» мест не позволило обнаружить каких-то потайных ходов, сохранившихся или разрушенных. Сам же этот метод зондирования не получил широкого признания в науке.

Конечно, учитывая большую влажность и аморфность грунта в здешнем климате, подземные ходы, если они не использовались и были заброшены сразу после их сооружения, легко могли за три с половиной столетия полностью обвалиться. Не исключено также, что они существовали лишь на бумаге — «для отчётности», а в действительности их не было сооружено вовсе. Ведь многое у нас делается (или, точнее, наоборот, не делается) на авось. Впрочем, в случае с Ростовом этот «авось» оказался верным — ведь городу больше не пришлось испытать ни одного вражеского нападения.

Загадка могилы князя Василька

В истории города Ростова есть ещё тайна, связанная с захоронением его князя Василька Константиновича. Старший сын великого князя Константина Всеволодовича был с 1216 года удельным властителем Ростова, с 1221 года (с 12 лет) лично участвовал в ратях своего дяди, великого князя Юрия. При Васильке было построено первое каменное сооружение города — величественный Успенский собор (нынешнее его здание возведено в XVI веке).

В феврале 1238 года Василько принял участие в трагической для русского воинства битве с ордой Батыя на реке Сить. В этой битве погиб великий князь Юрий, а раненый Василько, согласно преданию, был взят в плен и умучен татарами за отказ присягнуть хану. Брошенное тело князя впоследствии было найдено и погребено в построенном им Успенском соборе.

Не на возможное ли место погребения Василька может указывать обнаруженная указанной экспедицией аномалия под Успенским собором? Там, в районе его главного алтаря, приборы выявили полость высотой до двух с половиной метров. Для проверки нужны раскопки непосредственно в соборе, поэтому эта тайна пока ждёт своей разгадки. Если легенда о захоронении там князя вообще правдива.