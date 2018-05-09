Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отмечается в сообщении, в момент торжественной церемонии над Волгой совершили пролет две пары истребителей-перехватчиков МИГ-31.

Затем Глеб Никитин наградил старших парадных расчетов, участвовавших в параде Победы на площади Минина и Пожарского. На церемонии присутствовали принимающий парад, заместитель командующего 20 Общевойсковой армией Игорь Солдатов и командующий парадом, начальник Нижегородского территориального гарнизона Валерий Вдовиченко.

«Сегодняшний парад на площади Минина и Пожарского — это яркая демонстрация силы нашей армии и народного духа. Смотря парад, проникаешься чувством гордости. Было видно, как каждый участник серьезно относится к своей задаче. Это высшая демонстрация армейской дисциплины, которая дает всем нам чувство защищенности и уверенности. За четкостью и слаженностью стоит огромная работа по подготовке к параду — спасибо вам за это», — поблагодарил присутствующих Глеб Никитин.