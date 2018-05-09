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Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню
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Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню 

Newsroom24 27 минут назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Как отмечается в сообщении, в момент торжественной церемонии над Волгой совершили пролет две пары истребителей-перехватчиков МИГ-31.
Затем Глеб Никитин наградил старших парадных расчетов, участвовавших в параде Победы на площади Минина и Пожарского. На церемонии присутствовали принимающий парад, заместитель командующего 20 Общевойсковой армией Игорь Солдатов и командующий парадом, начальник Нижегородского территориального гарнизона Валерий Вдовиченко.
«Сегодняшний парад на площади Минина и Пожарского — это яркая демонстрация силы нашей армии и народного духа. Смотря парад, проникаешься чувством гордости. Было видно, как каждый участник серьезно относится к своей задаче. Это высшая демонстрация армейской дисциплины, которая дает всем нам чувство защищенности и уверенности. За четкостью и слаженностью стоит огромная работа по подготовке к параду — спасибо вам за это», — поблагодарил присутствующих Глеб Никитин.
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