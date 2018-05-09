Шествие воинов города-героя

Зрители смотрели парад Победы в Севастополе кто стоя в пятом ряду от ограждения, кто на ступеньках и бордюрах.

Россия отметила День Победы. В едином порыве мы кричали «Ура!» и приветствовали защитников Отечества. Корреспондент «ВМ» встретил 9 мая в городе-герое Севастополе.

До торжественного парада около часа, вокруг места его проведения уже серьезный ажиотаж. Многие специально приехали в Севастополь именно на парад Победы. Для города-героя это праздник вдвойне, ведь ровно за год до окончания войны 9 мая 1944 года Севастополь был отбит у войск противника. Эту дату здесь помнят и почитают.

⁃ Это великий праздник, — сказала корреспонденту «ВМ» зрительница парада Победы Екатерина Толмачева . — Я испытываю гордость за нашу Родину. Мы должны помнить о тех, кто подарил нам жизнь.

Парад начинается. В полной готовности 1450 человек и 31 единица боевой техники. По улице Ленина, одной из центральных в городе, строевым шагом идут как заслуженные офицеры, так и члены всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С центральной трибуны за ними наблюдают уважаемые ветераны. Люди, благодаря которым мы можем наслаждаться мирным небом.

Вслед за пешей колонной в движение пришла военная техника. Ревом двигателя эту часть парада открыл, пожалуй, самый знаменитый танк Т-34. Вслед за ним выдвинулись ведущие разработки российской оборонной промышленности. Это и ракетный комплекс «Бастион», установки ПВО С-400, бронетранспортеры и танки. Когда на обозрение вышла легендарная «Катюша», кто-то из зрителей тихо затянул знаменитую советскую песню.

Одним из ключевых событий стало шествие «Бессмертного полка». С фотографиями фронтовиков прошли тысячи горожан и гостей Севастополя. Дедушка участницы шествия Светланы Лагоды Федор Илларионович Ружицкий был награжден медалью «За отвагу». Однажды он едва не попал в плен к врагу. Федору Илларионовичу пришлось прыгать в море и надеяться, что он сможет выжить. Через два километра его подобрал катер.

— Мой дедушка принимал участие в обороне Севастополя, — поделилась с нами Светлана Ладога. — Он был старшиной 2 статьи, и когда убили политрука, дедушка взял командование на себя. Второму батальону грозило окружение, и их задачей было ни в коем случае этого не допустить и дать возможность вывести людей. И они остановили врага, дав возможность людям выйти. Дедушка был ранен в голову, но не ушел с поля боя. И только по приказу командования отправился в санчасть. Важно, чтобы мы не забывали подвиги наших предков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Дорогие наши ветераны! Вы — главные герои сегодняшнего праздника великого Дня Победы. Ваш подвиг в годы войны дал достойную жизнь многим поколениям. Дал возможность нам снова идти вперед. Низкий вам поклон за все, что вы сделали. Сегодня наши дети и внуки достойно продолжают героические традиции фронтовиков, преданно служат Отчизне и с честью отвечают на современные угрозы, надежно обеспечивают безопасность России на ее южных морских рубежах. Слава народу-победителю! С праздником Великой Победы!