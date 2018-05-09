Кириенко рассказал об изменениях в структуре администрации президента 

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко заявил, что не знает, сильными ли будут изменения в структуре администрации президента.
"Я не знаю", — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, насколько серьезными будут изменения в администрации президента после вступления главы государства Владимира Путина в должность.
Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин в понедельник вступил в должность главы государства. В этот же день правительство и администрация президента ушли в отставку. После своей инаугурации президент предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.