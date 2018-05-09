Для школьников региона провели военно-исторический урок в Калининградском Пограничном институте

Ребят познакомили с бытом солдат и историей Великой Отечественной войны, а также позволили взять в руки настоящее оружие: винтовки, с которыми советские бойцы шли на штурм Берлина.

Дети берут в руки автоматы, винтовки и пулемет, с помощью которых солдаты брали Берлин в 45-м. Экипаж рядом стоящего БТР состоит из учеников одного класса. Ребята стараются осмотреть и потрогать всю начинку и даже сесть за руль. Девочки делают как можно больше фотографий с техникой и оружием. Особое внимание к служебным животным, которые применяются на охране государственной границы нашей страны.

Степан Давыденко, ученик 25 школы Калининграда

— Я здесь первый раз, мне здесь нравится очень много, а главное, что во многом можно попробовать себя, залезть, посмотреть и так далее, взять в руки!

Военно-патриотические праздники в преддверии Дня Победы в пограничном институте проходят традиционно. Как рассказывают сотрудники военного ВУЗа, в мире всё чаще встречаются попытки переписать историю Второй Мировой войны и пересмотреть вклад советского народа в победу над фашизмом.

— Благодаря только тем людям, больше 26 миллионов советской страны сложивших головы мы существуем, живём на этом свете, и не помнить — это очень страшно.

Александр Морусов, замначальника Калининградского пограничного института ФСБ России:

— Наша страна завтра отмечает День великой Победы, этот праздник 9 мая дал нам нынешнему поколению жить, мечтать, думать о будущем, это традиции существует в нашем институте, приобщение молодого поколения к тому, что их ждёт в будущем.

В фойе дома культуры пограничного института дети вчитывались в баннеры, рассказывающие о Великой Отечественной и подвигах советских солдат. В концертной программе звучат песни военных лет. В театрализованной постановке рассказывают, какой ценой наша страна добыла победу в войне.