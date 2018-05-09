Бессмертный полк. Память о подвиге предков бессмертна

Сегодня, 9 мая, в День Победы ямальцы приняли участие во Всероссийской общественно-патриотической акции-шествии добровольцев «Бессмертный полк».

По традиции в этот день тысячи салехардцев собрались на площади Центра культуры и спорта «Геолог». Среди собравшихся — дети и ветераны, трудовые коллективы и работающая молодежь, волонтеры и пенсионеры.

В память о фронтовиках-победителях они сформировали колонну «Бессмертного полка». В их руках портреты отцов, дедов и прадедов, защищавших Отечество от фашизма в 1941 — 1945 годах.

Елена Чайкина в строю «Бессмертного полка» идет с портретами дедушек Ивана Сиривли (1909 — 1993 гг.) и Василия Землянского (1911 — 1943 гг.).

«Иван Михайлович Сиривля — папа моего отца. Он ушел на войну в 1941 году, окончил войну в Кёнигсберге в 1945 году и был награжден орденами и медалями. Василий Иванович Землянский — мамин отец, погиб под Ростовом в 1943 году. Был сержантом гвардии в танковых войсках. К сожалению, мы о нем мало знаем. Родственники посещали могилу деда. Оба дедушки из Казахстана и я сама оттуда. Я приехала на Ямал 20 лет назад. Эти два портрета также в Казахстане участвовали в шествии «Бессмертного полка», — поделилась историей семьи, едва сдерживая слезы, Елена Чайка.

Житель Салехарда Руслан Курдюков в День Победы также не остался в стороне и принял участи во всероссийской патриотической акции. С ним портреты его дедов — Павла Виниченко (1925 — 1997 гг.) и Сергея Курдюкова (1909 — 1987 гг.).

«Это мой дед Павел Федорович Виниченко. В 1943 году он ушел на войну и дошел до Берлина. Служил старшиной в танковых войсках, был награжден двумя медалями и Орденом Победы. Второй мой дед — Сергей Владимирович Курдюков. Он партизанил в лесах Курской области , прошел всю войну рядовым, пускал под откос поезда и бил фашистов», — рассказал он.

Молодой ямалец Владислав Мухин пришел сегодня с портретами прадедушек — Виктора Мухина и Геннадия Янушкевич. По его словам, о своих прадедах он знает не так много, как хотелось бы, но считает своим долгом участвовать в акции «Бессмертный полк», чтобы память о Великой Победе не меркла с годами.

«Геннадий Иосифович Янушкевич участвовал в Советстко-Японской войне 1945 года, Виктор Тимофеевич Мухин — в освобождении Будапешта », — сказал он.

Школьник Глеб Гукин в этот день пришел на акцию с родителями и братьями. С ними портрет Василия Косенко.

«Василий Игнатьевич Косенко — мой прапрадед. Он был заряжающий 345 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, младшим сержантом. Он начал войну под Ленинградом и там получил свое первое ранение и первую награду за оборону Ленинграда. Он был награжден Орденом Славы III степени и прошел всю войну. Вернулся живой. Мы им очень гордимся», — поделился историей семьи юный житель Салехарда.

Отметим, для участия в акции не нужно нигде официально регистрироваться. Достаточно прийти, даже если у вас нет фотографии родственника. Именно так поступил Михаил Житнов. У него в руках табличка дедушки Анатолия Михайловича Житнова, пропавшего без вести в годы войны.

В акции традиционно принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин с семьей. Как признался корреспонденту ИА «Север-Пресс» главы региона, сегодня в День Победы, чтобы пронести в «Бессмертном полку» фотографии всех родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, им в буквальном смысле слова не хватило рук.

«Мы очень многих нашли, за последнее время маминого брата и дядю. Находим, восстанавливаем историю семьи, потому что для нас это очень важно. В итоге мы создадим альбом, который будем передавать из поколения в поколение. В моих руках фотография Тамары Дмитриевны Кобылкиной. Это старшая сестра моего отца, работала санинструктором, прошла войну от начала до конца, встретив Победу в Берлине. Она умерла несколько лет назад в Астрахани , где работала библиотекарем. В «Бессмертном полку» мы участвуем всей многонациональной семьей», — рассказал Дмитрий Кобылкин.

В завершении акции салехардцы возложили цветы к Вечному огню на пантеоне культурно-исторического комплекса «Парк Победы».

Отметим, масштабы ямальского «Бессмертного полка» с каждым годом увеличиваются. Сегодня почтить память героев Великой Отечественной войны в «Бессмертном полку» на Ямале собрались около 25 тыс. северян. В прошлом году — более 23 тыс. участников акции.