Нижнекамец стал знаменосцем на параде в Москве

Житель Нижнекамска Алексей Фокеев пронес Знамя Победы во время парада на Красной площади в Москве 9 мая.

Как рассказал Алексей в интервью, он уже второй раз подряд несет Знамя Победы.

«Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал журналистам младший сержант Фокеев. — На репетициях носил 16-килограммовую железную трубу — для того, чтобы во время парада не мешала ветровая нагрузка.

Само Знамя представляет из себя точную копию знамени 1945 года, водруженного над Рейхстагом.

О татарах-знаменосцах Победы, читайте здесь.