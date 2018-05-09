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Нижнекамец стал знаменосцем на параде в Москве
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Нижнекамец стал знаменосцем на параде в Москве 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Житель Нижнекамска Алексей Фокеев пронес Знамя Победы во время парада на Красной площади в Москве 9 мая.
Как рассказал Алексей в интервью, он уже второй раз подряд несет Знамя Победы.
«Знамя, с которым я пойду на параде, весит около трех килограммов», — рассказал журналистам младший сержант Фокеев. — На репетициях носил 16-килограммовую железную трубу — для того, чтобы во время парада не мешала ветровая нагрузка.
Само Знамя представляет из себя точную копию знамени 1945 года, водруженного над Рейхстагом.
О татарах-знаменосцах Победы, читайте здесь.
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