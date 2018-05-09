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Начальником псковского госуправления по связи и массовым коммуникациям стал Олег Добрынин
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Начальником псковского госуправления по связи и массовым коммуникациям стал Олег Добрынин 

Псковская губерния 1 час назад
Управление по связи и массовым коммуникациям администрации Псковской области возглавил Олег Добрынин, соответствующие изменения опубликованы на официальном сайте ведомства. Бывший начальник управления Юрий Колесников теперь занимает должность первого заместителя начальника управления. В ведомстве «Псковской губернии» прошедшие изменения подтвердилиНапомним, ранее Колесников стал фигурантом нескольких конфликтных событий, которые вызвали общественный резонанс: после жалобы жителей Псковской области на отсутствие мобильной связи на сайте Ведерников.рф он предложил им воспользоваться таксофоном. Ранее Колесников на сайте Турчак.ру объяснял одному из жителей региона, что он написал сообщение с ошибками, не ответив на заданный вопрос. Юрий Колесников занял пост руководителя управления после того, как предыдущий руководитель Александр Машкарин занял пост директора в медиахолдинге Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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