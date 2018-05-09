Какие известные иностранцы повлияли на историю Руси

Россия — страна гостеприимная. С давних пор иностранцам по своей воле или вопреки ей приходилось «застревать» в нашей стране.

Елисей Бомель: штатный кудесник

Иван Грозный был славен своими странными пристрастиями. Это касалось и его методов управления, и тех людей, кто входил в его окружение. Как известно, самодержец страдал манией преследования, боялся внезапных хворей и отравлений. Самое логичное было держать лучшего «отравителя» поближе к себе. Елисей Бомель в этом деле был лучшим и он был лейб-медиком при Иване Грозном. Бомель был не столько доктором, сколько алхимиком и даже магом.

Он уверял, что может вызывать пожары и стихийные бедствия. Надо ли говорить, что ни народ, ни бояре его не любили. Когда Грозный был в Новгороде, бояре донесли, что голландский кудесник готовит против него заговор. От греха подальше Елисея вздёрнули на дыбе и сожгли.

Джимми Лингет: «пиф-паф» по-шотландски

Джимми Лингет был шотландцем по происхождению. Этот «доблестный воин и благородный человек», по словам Джерома Горсея, в 16 веке возглавил отряд шотландских наемников на службе у русского царя. «Двенадцать сотен этих солдат сражались с татарами успешнее, чем двенадцать тысяч русских с их короткими луками и стрелами. Крымские татары, не знавшие до того ружей и пистолей, были напуганы до смерти стреляющей конницей, которой они до того не видели, и кричали: „Прочь от этих новых дьяволов, которые пришли со своими метающими „паффами“. Это очень развеселило царя.

Позднее они получили пожалования и земли, на которых им разрешалось поселиться, женились на прекрасных ливонских женщинах, обзавелись семьями и жили в милости у государя и его людей“. В общем, идиллия, да и только. Наёмник Лингет прижился в России.

Сын разведчика

В 1621 году Артур Ди, сын знаменитого ученого и алхимика Джона Ди , прибыл на службу лейб-медиком ко двору Михаила Федоровича. Самого Джона Ди долго уговаривал стать лейб-медиком еще Борис Годунов , и вот спустя несколько десятилетий в Кремль прибыл его любимый сын. В Москве ему назначили большое жалованье — 250 рублей в год и ежемесячно „на стол“ 72 рубля — всего 1114 рублей серебром. Артемий Иванович не только лечил царя Михаила, но и преподавал ему основы алхимии и физики.

По легенде, под руководством этого англичанина часть алхимических опусов были зашифрованы в изразцах Царских Палат Ипатьевского монастыря, любимой обители первых Романовых. Ди пробыл в Москве 14 лет, в течение которых он занимался развитием отечественной фармацевтики и писал свой знаменитый алхимический трактат Fasciculus Chemicus. Есть версия, что Артемий Иванович Дий выполнял роль резидента английской разведки. Отец Артура считается создателем первой разведки, поэтому версия имеет право на существование.