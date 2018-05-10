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Форвард ЦСКА Муса не хочет возвращаться в Англию
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Форвард ЦСКА Муса не хочет возвращаться в Англию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат английскому «Лестеру», не хочет возвращаться на Туманный Альбион по окончании арендного соглашения, сообщает "Советский спорт".
Нигерийский форвард наверняка покинет красно-синих в конце сезона, поскольку клуб не вел переговоров с «Лестером» о возможном выкупе его трансфера. Интерес к нему также проявляет «Вулверхэмптон», но Мусу не привлекает вариант с возвращением в Англию.
25-летний Муса перешел в «Лестер Сити» летом 2016 года, но так и не смог стать игроком основного состава. Этой зимой он вернулся в ЦСКА на правах аренды.
В текущем сезоне он провел 22 матча во всех соревнованиях, забил восемь голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Муса заинтересовал турецкие клубы.
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