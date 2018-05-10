Форвард ЦСКА Муса не хочет возвращаться в Англию

Нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса , права на которого принадлежат английскому «Лестеру», не хочет возвращаться на Туманный Альбион по окончании арендного соглашения, сообщает "Советский спорт"

Нигерийский форвард наверняка покинет красно-синих в конце сезона, поскольку клуб не вел переговоров с «Лестером» о возможном выкупе его трансфера. Интерес к нему также проявляет «Вулверхэмптон», но Мусу не привлекает вариант с возвращением в Англию

25-летний Муса перешел в «Лестер Сити» летом 2016 года, но так и не смог стать игроком основного состава. Этой зимой он вернулся в ЦСКА на правах аренды.

В текущем сезоне он провел 22 матча во всех соревнованиях, забил восемь голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Муса заинтересовал турецкие клубы.