Мой «Бессмертный полк»: история самого молодого генерала Советской армии

В масштабном шествии «Бессмертного полка» среди тысяч портретов ветеранов Великой Отечественной войны по центру столицы пронесут фото генерал-полковника Глеба Владимировича Бакланова — выдающегося военачальника и самого молодого генерала Советской армии.

Специально для «Ридуса» историю Героя Советского Союза, прошедшего две войны — финскую и Великую Отечественную — рассказала дочь генерал-полковника, заслуженная артистка России Елена Бакланова.

Начало пути

Родился Глеб Бакланов 1 августа 1910 года в Москве , в семье владельца ткацкой фабрики и театральной актрисы. Будущий герой с легкостью окончил школу и Московский политехнический техникум имени В. И. Ленина. Увлечение спортивной гимнастикой и усердный труд принесли Бакланову заслуженное первенство на московском чемпионате.

Спортивная подготовка и образование помогли Бакланову на старте военной карьеры: в 1932 году он был призван в ряды РККА и направлен в 1-ю Московскую Пролетарскую стрелковую дивизию — и уже через год Бакланов возглавил взвод в 3-м стрелковом полку этой же дивизии, а затем служил на должностях помощника командира роты, начальника штаба батальона, начальника химической защиты полка и помощника начальника штаба полка.

В мае 1939 года Бакланов возглавил штаб 541-го стрелкового полка (136-я стрелковая дивизия), с которым принял участие в боевых действиях в ходе советско-финской войны. Тогда Бакланов получил первое серьезное ранение на поле боя. Позже за мужество и героизм в боях он будет награжден орденом Красного Знамени.

Вернувшись в Москву, Бакланов поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе , а уже после первого курса, в декабре 1940-го, офицер возглавил штаб 6-го мотострелкового полка (1-я Московская Пролетарская мотострелковая дивизия).

Он был блестяще образован. Прекрасно знал музыку, разбирался в ней, играл на скрипке и был отличным спортсменом. Из этого и складывается личность. Все это очень важно: молодежь должна учиться. Учиться глубоко, сознательно, стараясь не пропустить ничего, особенно в студенческие годы, отмечает дочь Елена Бакланова.

В должности начштаба 6-го мотострелкового полка капитан Бакланов начал свой непростой боевой путь в Великой Отечественной войне, полный опасностей, трагедий и героических свершений.

Великая Отечественная

С августа 1941-го Глеба Бакланова в составе 175-го мотострелкового полка ждала череда крупных военных сражений. Он принимал участие в ходе приграничного сражения на Западном фронте, а также в Смоленском сражении. В районе Орши Бакланов получил очередное тяжелое ранение, однако оно не остановило героя: уже в ноябре 1941 года он возглавил батальон курсантов Омского военного пехотного училища, а спустя пару месяцев командовал 157-й стрелковой бригадой, которая вскоре принимала участие в ходе боевых действий под Старой Руссой.

Экстраординарные таланты военачальника, который командовал в 1942 году 299-й стрелковой дивизией в ходе Сталинградской битвы, принесли ему орден Александра Невского и американский орденом «За выдающиеся заслуги».

Солдаты называли его «батей». «Батя»… Это очень емкое слово: для солдат он был не только военачальником, но и по-настоящему близким человеком, рассказывает дочь героя.

Следующий год выдался для Бакланова еще более насыщенным непростыми сражениями: в мае 1943 он командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизией, которая вскоре принимала участие в Курской битве и битве за Днепр.

Под командованием Бакланова дивизия вела боевые действия в освобождении Полтавы Кременчуга , а затем участвовала в Нижнеднепровской, Кировоградской, Уманско-Ботошанской и Львовско-Сандомирской наступательных операциях.

В этом году 32-х летний Бакланов получил звание генерал-майора, став самым молодым генералом Советской армии. А получив в августе 1944-го новое назначение, Бакланов повел 34-й гвардейский стрелковый корпус в бой в ходе Висло-Одерской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской наступательных операций. Впрочем, самый славный эпизод военного пути героя был еще впереди.

Встреча на Эльбе

В апреле 1945-го возглавляемый Глебом Баклановым 34-й гвардейский стрелковый корпус принимал участие в Берлинской и Пражской наступательных операциях, а позже — в форсировании рек Шпрее и Эльба и освобождении Дрездена . Позже за эти подвиги корпус получит почетное наименование «Дрезденский», но вернемся к одному из самых знаменитых эпизодов Второй мировой войны, произошедшем 25 апреля 1945 года.

Именно тогда под немецким Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США . Тактический маневр союзников позволил расколоть остатки вооруженных сил Германии на две части — северную и южную.

Вот, как этот эпизод описывал сам Бакланов в своих мемуарах «Ветер военных лет».

С колокольни церкви до разведчиков, находившихся на западном берегу реки, донеслись выкрики сначала на английском, потом на немецком языке:— Америка! Россия!Потом тот же голос, с сильным иностранным акцентом, начал выкрикивать по-русски одно-единственное слово:— Товарищ! Товарищ!Кричал человек в военной форме. Гвардии лейтенант А. С. Сильвашко начал кричавшего спрашивать по-немецки, но незнакомец, очевидно, его не понимал. Наши гвардейцы сделали несколько выстрелов в воздух, и через несколько минут со стен крепости раздался другой голос, говоривший по-русски:— Товарищи! Не стреляйте! Здесь союзники! Здесь американцы! Москва — Америка!Взвод разведки 58-й дивизии бросился к переправе, а разведчики, находившиеся на западном берегу, увидели, как от крепости к мосту побежал человек в американской форме. Через минуту советские солдаты пожимали руку американцу. Он оказался офицером разведки 1-го батальона 273-го полка той же 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии младшим лейтенантом Уильямом Д. Робертсоном

«Как мне рассказывали, все прошло очень хорошо, весело, искренне. Обходились без переводчиков. Американцы оказались страстными любителями сувениров. Все наши солдаты и офицеры остались буквально без звездочек на пилотках и фуражках, без пуговиц, а некоторые и без погон. Особым вниманием пользовался орден Красной Звезды, и американцы попытались было получить его в качестве сувенира. Наши, не отдавая его, с трудом могли объяснить слово «орден». Сами американцы презентовали нашим все, что угодно, чуть ли не оружие», — вспоминал встречу войск союзников Бакланов.

Этот дерзкий бросок советских солдат к Эльбе и объединение с американцами рассек оборону немцев на две части. В последствии командование вермахта уже не могло, маневрируя войсками, оказывать действенную помощь окруженному Берлину.

После войны

За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-майору Глебу Бакланову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6564).

На этом фото — первый Парад Победы 15 мая 1945 года, в ходе которого Глеб Бакланов командует сводным полком 1-го Украинского фронта:

Военная карьера Бакланова продолжалась до 1967 года. Он возглавлял управление физической подготовки и спорта Сухопутных войск, после чего был одним из руководителей советской делегации в Лондон с целью определения возможности участия СССР в Летних Олимпийских играх, командовал 13-й армией Прикарпатского военного округа, а также войсками Сибирского военного округа и Северной группой войск.

16 января 1976 года герой Великой Отечественной умер в Москве. Глеб Бакланов был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Его дочь, собеседница «Ридуса» Елена Бакланова бережно относится к историческому наследию своей семьи. Она руководит академическим хором МГППУ «Озарение» и более четверти века возглавляет Народный академический хор ветеранов «Салют».

Елена Бакланова также является членом Фонда памяти полководцев Победы, который возглавляет дочь выдающегося полководца Великой Отечественной войны — Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева . Они часто собираются, посещают Новодевичье кладбище и вспоминают своих героев.

Сегодня Елена вместе с дочерью пронесут портрет генерал-полковника Глеба Бакланова над колоннами «Бессмертного полка» в Москве: «Это потрясающая акция, потрясающая! Я всегда с удовольствием принимаю в ней участие. И каждый раз не могу сдержать слез».

Колонна «Бессмертного полка» в столице России начнет движение сегодня в 15:00: как и в минувшем году, шествие пройдет через Красную площадь, а затем разделится на два потока: один из них пойдет по Большому Москворецкому мосту, другой — по Москворецкой набережной.