Режиссер «Куба» снимет фильм ужасов по повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию хоррор-повести «В высокой траве», написанной Стивеном Кингом в соавторстве с его сыном Джо Хиллом, сообщает Variety.

Заняться экранизацией должен Винченцо Натали , режиссер триллеров «Куб» и «Химера», он же напишет сценарий. Съемки начнутся этим летом в Торонто.

Повесть «В высокой траве» была опубликована в 2012 году. В центре сюжета — беременная Бекки и ее брат Кэл. Во время каникул в колледже брат и сестра отправляются в путешествие, заканчивающееся трагедией. После трех дней дороги они останавливаются в поле и слышат зов маленького мальчика, который просит о помощи. Шаг в траву становится для них роковым.

Сейчас студия New Line готовит к выпуску сиквел фильма «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. В прошлом году первая часть «Оно» собрала мировую кассу в $700 млн