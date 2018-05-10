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Режиссер «Куба» снимет фильм ужасов по повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла
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Режиссер «Куба» снимет фильм ужасов по повести Стивена Кинга и его сына Джо Хилла 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на экранизацию хоррор-повести «В высокой траве», написанной Стивеном Кингом в соавторстве с его сыном Джо Хиллом, сообщает Variety.
Заняться экранизацией должен Винченцо Натали, режиссер триллеров «Куб» и «Химера», он же напишет сценарий. Съемки начнутся этим летом в Торонто.
Повесть «В высокой траве» была опубликована в 2012 году. В центре сюжета — беременная Бекки и ее брат Кэл. Во время каникул в колледже брат и сестра отправляются в путешествие, заканчивающееся трагедией. После трех дней дороги они останавливаются в поле и слышат зов маленького мальчика, который просит о помощи. Шаг в траву становится для них роковым.
Сейчас студия New Line готовит к выпуску сиквел фильма «Оно» по одноименному роману Стивена Кинга. В прошлом году первая часть «Оно» собрала мировую кассу в $700 млн
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