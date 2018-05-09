«Электроника» вместе с «Микроэлектроникой» объединились ради «Инновационной радиоэлектроники»

В рамках конкурса научно-технических работ «Инновационная радиоэлектроника» ЦНИИ «Электроника» объединяет усилия с программой «Фестиваля инноваций» Форума «Микроэлектроника 2018», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Академический партнер конкурса — Институт экономических стратегий РАН — проведет для участников фестиваля образовательную программу о бизнес-планировании, управлении инновационными проектами и финансовом моделировании.

Лучшие проекты смогут показать себя на ведущих мероприятиях в сфере стартап-индустрии — Skolkovo Startup Village и SEMIEXPO Russia 2018, среди гостей которых ожидаются множество представителей науки и бизнеса, частные инвесторы и представители российских и международных венчурных фондов.

Финалом программы станут IV Международный Форум «Микроэлектроника 2018» и XVII отраслевая научно-техническая конференция.

Пятый ежегодный конкурс научно-технических проектов «Инновационная микроэлектроника» проходит с апреля по декабрь 2018 года. Наградой победителям послужит грант на развитие собственного проекта— финалисты разделят призовой фонд размером два миллиона рублей, а также возможность пройти стажировку и продолжить исследование на базе одного из ведущих промышленных предприятий отрасли. Более подробную информацию можно найти на сайте конкурса.