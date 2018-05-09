«Разум восторжествует». Опрос «ФедералПресс» ко Дню Победы о новой войне

О вероятности вооруженного конфликта

«Вряд ли кто-то решится напасть»

«Такой войны, как у нас была Вторая мировая, уже не будет. А если и случится, то пройдет в один или три дня — при таком-то оружии. Кто сейчас пойдет против России ? Если только Америка. Корея не будет с нами враждовать, а больше никто не полезет: боятся нашего ядерного оружия. Россия ни на кого не нападет», — высказалась пенсионерка.

«У нас такой уровень технического прогресса, такая оснащенность стран, что агрессия чревата большими проблемами. Вряд ли кто-то решится напасть», — поделился мнением молодой человек.

«Думаю, войны не будет, все-таки это очень страшно для всего мира, для земного шара. Я думаю, разум восторжествует», — сказала женщина средних лет.

«Кто к нам полезет, тот получит, и все. Наваляем любым врагам!» — отрезал молодой мужчина.

О приоритетах

Между комфортом и героизмом

«Да какие подвиги в таких войнах, как сейчас? Технологии-то совсем другие. Больше решает оружие и политики», — говорит пенсионер.

«Россияне и сейчас воюют, в той же Украине Сирии . Разве наши военные там не совершают подвигов? А Афганистан ? Да, речь не идет о защите своей родины, как это было в сороковых годах, но и там молодые люди рискуют своими жизнями», — заявила пожилая женщина.

«Да сейчас воюют ради выгоды, идут на войну за деньгами. Давно уже все думают только о своем благополучии», — возразила ей приятельница.

«Я думаю, что сейчас каждый человек больше заботится о своем благосостоянии. Насчет патриотизма я очень сильно сомневаюсь. Только если будет угроза непосредственно каждому, тогда это заставит людей объединиться, может быть», — считает еще один житель Челябинска

«Люди способны на подвиги, на том Русь и стоит — об этом еще Иван Грозный сказал», — считает пенсионерка.

«Легко можем объединиться, когда враг подойдет», — коротко ответили несколько человек разных лет.

Мнение экспертов

«Все боевые действия смещаются в иные плоскости»

Кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного университета Александр Фокин : «Глобальной войны, сопоставимой с Первой и Второй мировыми, не повторится. Мы видим, что даже такая „опасная“ страна, как Корея, идет на уступки, говорит об отказе от ядерных испытаний. Среди стран Большой двадцатки предпосылок для начала глобальной войны нет благодаря наличию атомного оружия.

Что касается мелких военных конфликтов, то мы видим их по всему миру: например, на Кавказе в 2008 году, сейчас в Сирии. Такие ситуации могут быть на пакистано-индийской границе, вероятны арабо-израильские конфликты, а также к примеру между Китаем и Тайванем, не говоря уже про Африку и Южную Америку. У нас есть ряд неспокойных соседей, таких как Афганистан. Но большого очага напряжения нет, даже уже со стороны Исламского государства (запрещено в РФ, прим.ред).

А вот человек становится в меньшей степени эффективен. Теперь скорее возможна война роботов: в ход пойдут беспилотники, радиоуправляемые ракеты и так далее. Если и будет война крупных держав, то она начнется с кибер-атак, с отключения интернета».

Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт : «На мой взгляд, война в традиционном понимании уже не случится. Все боевые действия смещаются в иные плоскости: инфраструктурные или информационные, например. Вот почему президент практически все свое послание Федеральному собранию посвятил технологическому прорыву. А сплотиться мы точно можем и должны это сделать, чтобы совершить тот самый технологический рывок и обеспечить рост экономики, хотя бы процента на 3-4 в год».

Историк, краевед, общественный деятель Владимир Боже: «Я в свое время участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, тогда увеличение уровня радиации было зафиксировано даже в Канаде . Если будет нормальная ядерная война, то шансов выжить у большей части людей на этой планете нет. Поэтому я согласен с теми людьми, которые считают, что до большой войны навряд ли дело дойдет, потому что во главе государств не дураки, все всё понимают. На словах можно много чего говорить, пытаясь добиться своих целей, но на деле никому этого не надо: ни американцам, ни нам. А вот локальные конфликты возможны.

Относительно людей. Немцы, когда начинали войну, думали, что у нас очень много недовольных большевиками, поэтому многие поддержат их, и им будет легче завоевать Советский союз. Но выяснилось, что это не так. Есть у нас какой-то национальный код, национальное ощущение. Вряд ли во времена Великой Отечественной войны все люди были героическими. Но в массе своей, когда требуется людям отвечать а свою родину, все происходит так, как нужно».

При подготовке инфографики использовались данные wikipedia.org