Колонну военной техники на параде в Севастополе возглавил восстановленный танк Т-34

СЕВАСТОПОЛЬ , 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский /. Военным парадом, многотысячным шествием «Бессмертный полк», в котором принял участие каждый десятый житель города, а также акцией «Письма Победы» отмечает Севастополь 9 мая, передает корреспондент ТАСС.

Для города-героя этот день — особый праздник: вместе со всей страной севастопольцы отмечают не только Победу в Великой Отечественной войне, но и годовщину освобождения города от фашистов 9 мая 1944 года.

"Дождь третий день идет, а сегодня утром немного распогодилось. Мы с семьей не могли не прийти — и у меня, и у мужа воевали деды, оба прошли войну до победы. Для нас это личный праздник, это история нашей семьи", — рассказала Наталья, пришедшая в центр Севастополя, чтобы пройти в колонне «Бессмертного полка» с мужем и двумя детьми.

Город с характером

Торжества в Севастополе начались в 9:00 (мск) с подъема Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях ЧФ, затем к Вечному огню у мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов руководство города и флота возложило венки и цветы.

В 10:00 (мск) начался парад войск Севастопольского гарнизона в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, представителей Нацгвардии и МЧС России , отряды «Юнармии» и более 30 единиц современной боевой техники.

Открыл парад военной техники легендарный танк Т-34, который до этого находился в экспозиции Музея героической обороны и освобождения Севастополя на Сапун-горе, после успешного штурма которой 9 мая 1944 года город был освобожден. Этот танк был восстановлен и впервые прошел по улицам города-героя. Также в парадной колонне впервые прошли зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и современные танки Т-72Б3.

Принимал парад командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко . «Мы живем в Севастополе, где все, что касается истории, традиций и памяти имеет особое значение и звучание. День Победы в Севастополе не просто праздничная дата — это неотъемлемая часть характера города-героя. И пока мы помним о боли утрат и гордости за подвиги наших отцов и дедов, мы можем считать себя севастопольцами», — сказал командующий, поздравляя горожан и личный состав флота с 9 мая.

"Бессмертный полк"

Сразу после окончания парада по центральным улицам города прошла многотысячная колонна «Бессмертного полка». По данным властей, в этом году в шествии приняли участие 50 тыс. человек. Люди подходили к ветеранам, сидящим на трибунах, благодарили их за Победу, а ветераны в ответ желали севастопольцам здоровья и мира.

"С каждым годом значение нашей Победы только усиливается, и мы должны все делать, чтобы так и было, чтобы мы помнили об этом значении", — сказал Иван Богатюк, отставной капитан го ранга. Когда началась война, ему было 11 лет, несмотря на возраст, Иван трудился в тылу в колхозе. «Тогда лозунг „Всё для фронта! Всё для Победы!“ для нас был главным, тракторов не было, мы пахали ручными плугами на коровах или лошадях, если они были», — вспоминает участник войны.

На Приморском бульваре в 10:00 (мск) стартовала акция «Письма Победы», организованная Историческим парком на Федюхиных высотах. В военной палатке, оформленной плакатами периода Великой Отечественной войны, девушка-связистка в военной форме предлагает всем желающим написать послание ветеранам на воссозданных открытках 1944-1945-х годов.

"Я просто написала ветеранам слова благодарности, пожелала здоровья, долгих лет и благосостояния. Сейчас пойду, подарю открытку кому-нибудь из них", — сказала жительница Севастополя Радмила.

Рядом всем желающим предлагают сфотографироваться на фоне воссозданного блиндажа в плащ-палатке и каске с пистолетом-пулеметом Шпагина. «Фотограф потом стилизует эти фотографии под снимки военных лет, и их можно будет скачать из альбома группы Исторического парка на Федюхиных высотах в соцсети», — пояснила ТАСС PR-директор парка Анастасия Бобровских.

Атмосфера Дня Победы

В День Победы праздничные мероприятия в Севастополе продлятся до позднего вечера. В 17:00 (мск), если позволит переменчивая и дождливая погода, над Севастопольской бухтой с Константиновской батареи в честь 9 мая поднимут гигантский аэростат «Россия».

В 18:00 (мск) город-герой присоединится к арт-проекту «РиоРита — радость Победы» — сетевой культурной реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года. В Севастополе у здания драмтеатра им. А. В. Луначарского в исполнении военного духового оркестра зазвучат мелодии военных лет, участники акции воссоздадут радостную атмосферу Дня Победы в 1945 году.

Чтобы в точности передать эту атмосферу, организаторы внимательно и бережно опрашивали очевидцев того памятного дня, почти в каждых воспоминаниях присутствовали повсеместное ликование, музыка, танцы и сирень. Эти «маркеры» и легли в основу культурной реконструкции.

Завершится празднование Дня Победы в Севастополе концертом на площади им. П. С. Нахимова и салютом в 22:00 (мск).