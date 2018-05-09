В Оренбурге прошел парад в честь 73-й годовщины Великой Победы

Тысячи оренбуржцев и гостей города пришли посмотреть на праздничный митинг.

ФСБ, МЧС, Перед ветеранами, тружениками тыла и детьми войны по площади Ленина прошли войска Оренбургского гарнизона, подразделения МВД УФСИН , таможни, ветераны боевых действий в Афганистане Чечне , казаки, кадеты, юнармейцы, учащиеся средних специальных учебных заведений и центра «Подросток».

«9 мая — особая дата в истории нашей страны, день общенациональной гордости, доблести и славы. Благодаря беспримерному мужеству советских людей, ратному и трудовому героизму, самоотверженности на фронте и в тылу наша страна одержала победу над фашизмом. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставив горький след в каждой российской семье. Только из Оренбуржья на фронт ушли более 400 тысяч человек, половина из них не вернулись с полей сражений. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Спасибо вам за Победу, за нашу мирную жизнь, возможность трудиться на благо Отечества!», — поблагодарил ветеранов губернатор Юрий Берг.

На этом праздничные мероприятия не закончились. В 18:00 на проспекте Победы пройдет шествие «Бессмертный полк», через час начнется концерт «Победный май!», а в 22.00 будет праздничный салют.