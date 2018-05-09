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В Оренбурге прошел парад в честь 73-й годовщины Великой Победы
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В Оренбурге прошел парад в честь 73-й годовщины Великой Победы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Тысячи оренбуржцев и гостей города пришли посмотреть на праздничный митинг.
Перед ветеранами, тружениками тыла и детьми войны по площади Ленина прошли войска Оренбургского гарнизона, подразделения МВД, ФСБ, МЧС, УФСИН, таможни, ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, казаки, кадеты, юнармейцы, учащиеся средних специальных учебных заведений и центра «Подросток».
Губернатор Оренбургский области Юрий Берг и глава города Оренбурга Евгений Арапов вручили ветеранам праздничные букеты.
«9 мая — особая дата в истории нашей страны, день общенациональной гордости, доблести и славы. Благодаря беспримерному мужеству советских людей, ратному и трудовому героизму, самоотверженности на фронте и в тылу наша страна одержала победу над фашизмом. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставив горький след в каждой российской семье. Только из Оренбуржья на фронт ушли более 400 тысяч человек, половина из них не вернулись с полей сражений. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики и труженики тыла! Спасибо вам за Победу, за нашу мирную жизнь, возможность трудиться на благо Отечества!», — поблагодарил ветеранов губернатор Юрий Берг.
На этом праздничные мероприятия не закончились. В 18:00 на проспекте Победы пройдет шествие «Бессмертный полк», через час начнется концерт «Победный май!», а в 22.00 будет праздничный салют.
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