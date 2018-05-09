Новый президент Коста-Рики Карлос Альварадо был приведен к присяге 

Сан-Хосе, 9 мая /Синьхуа/ — Новый президент Коста-Рики Карлос Альварадо во вторник был официально приведен к присяге на площади Демократии в Сан-Хосе. Срок его полномочий составляет 4 года.
Из рук председателя Законодательной ассамблеи К. Альварадо получил президентскую ленту, после чего произнес речь.
К. Альварадо отметил, что новое правительство приложит усилия для достижения большего развития в сфере образования и здравоохранения, ускорения выполнения общественных работ, а также урегулирования вопроса финансового дефицита, который становится все более серьезным. Он пообещал, что к концу срока полномочий новое правительство снизит отношение бюджетного дефицита к ВВП с 6,2 до 3 проц.
На инаугурации президента присутствовали главы Эквадора, Боливии, Панамы, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Доминиканской Республики. —0—