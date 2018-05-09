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Великолукские полицейские поздравили ветеранов войны
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Великолукские полицейские поздравили ветеранов войны 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
В честь 73-летней годовщины Великой Победы состоялись встречи сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки с участниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С праздником фронтовиков поздравили член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валентин Афанасьев и председатель ветеранской организации органов внутренних дел и внутренних войск Валентина Бызова.
На братском кладбище состоялся митинг, на котором выступили представители Администрации города и военного комиссариата. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. На могилы солдат были возложены цветы.
На могилу погибшего в бою начальника городского отдела внутренних дел Великих Лук Михаила Русакова красные гвоздики и венок возложили ветераны МВД — Николай Шмоткин, Игорь Кротов, Клавдия Васильева.
Цветы и подарки преподнесли малолетнему узнику Великой Отечественной войны Анатолию Сомушенкову, ветерану ОВД. Сотрудники полиции посетили по месту жительства и других ветеранов — Николая Семенова, Василия Фомина, вдов ветеранов Великой Отечественной войны Анну Иванову и Надежду Степанову. Им были вручены цветы и подарки к празднику.
Стражи порядка пожелали представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия и поблагодарили за их самоотверженный труд на благо Родины.
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