Великолукские полицейские поздравили ветеранов войны

В честь 73-летней годовщины Великой Победы состоялись встречи сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки с участниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С праздником фронтовиков поздравили член Общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Валентин Афанасьев и председатель ветеранской организации органов внутренних дел и внутренних войск Валентина Бызова.

На братском кладбище состоялся митинг, на котором выступили представители Администрации города и военного комиссариата. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. На могилы солдат были возложены цветы.

На могилу погибшего в бою начальника городского отдела внутренних дел Великих Лук Михаила Русакова красные гвоздики и венок возложили ветераны МВД — Николай Шмоткин, Игорь Кротов , Клавдия Васильева.

Стражи порядка пожелали представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия и поблагодарили за их самоотверженный труд на благо Родины.