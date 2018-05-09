В Саранске отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На митинг-реквием на площади Победы столицы Мордовии собрались более 15 тысяч горожан и гостей республики.

Почетные места рядом с Вечным огнем заняли ветераны войны и труда, а также дети войны.

Всех собравшихся тепло приветствовал глава Мордовии Владимир Волков

«Огромная радость этого дня навсегда пропитана слезами и пронзительной болью. Почти каждая семья потеряла родных и близких. Двести сорок шесть тысяч сыновей и дочерей Мордовии ушли на битву с врагом. Каждый второй не вернулся, — напомнил Владимир Волков. — Больно осознавать, но с каждым годом День Победы вместе с нами встречают все меньше фронтовиков. Время неумолимо, но они, герои вечности, навсегда с нами!».

От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны к участникам митинга обратился Александр Марков . Фронтовик не понаслышке знает о тяготах войны. С июня 1941 года он служил артиллеристом на Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Был тяжело ранен на Курской дуге, участвовал в освобождении Украины Польши и Чехословакии. Каждое сражение осталось в его памяти.

По окончании митинга состоялась церемония возложения цветов к монументу воинам — уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в небо были выпущены голуби — символ мира и воздушные шары.

Парад в честь великой Победы завершился торжественным шествием на мемориальное кладбище, где похоронены пациенты военных госпиталей. Шествие возглавили «УАЗы» с ветеранами на борту.

Фото: Артем Артамонов/stolica-s.su, e-mordovia.ru