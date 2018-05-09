Мартейн Долард — человек, путешествующий на велосипеде

«Чем больше вы путешествуете, тем отчетливее понимаете, как мало видели», — эта цитата открывает сайт нидерландца Мартейна Доларда — современного пилигрима, покоряющего широты и градусы на своем велосипеде. Как началось его необычное путешествие, к каким выводам он пришел?

По словам Мартейна, несколько лет назад он едва ли мог позволить себе уехать из родного дома дольше чем на месяц, а все его поездки были просчитанными и запланированными.

«Я всегда любил проводить время на свежем воздухе, сливаться с природой, не отрываясь от обычной жизни. Это помогало мне разобраться в своих чувствах и наводило на размышления. Почему мы можем бесконечно долго всматриваться в пламя костра, не ощущая скуку? Всегда ли нетронутая природа будет вызывать те же эмоции, что и в первый раз? Почувствуешь ли ты, что попал в то самое место, где изначально зародилась жизнь?»

«Конечно, мы созданы не для того, чтобы сидеть в офисах по пять дней в неделю. Хотя свою работу в качестве дизайнера и режиссера я вынужден выполнять за рабочим столом, я стараюсь делать ее как можно быстрее. В жизни есть вещи гораздо интереснее».

Мартейн уверен, что путешествия помогают людям раскрываться, учиться и впитывать новую информацию: «Самые яркие воспоминания в нашей памяти оставляют поездки в другие места. Открывая старые фотоальбомы в доме моих родителей, я всегда замечаю, что большинство фотокарточек сделано во время путешествий. Но почему мы так мало ездим по свету? Связано ли это с финансовыми возможностями или мы просто погрязли в повседневной рутине?»

Исландию. В 2010 году Мартейн принял решение об уходе из студии дизайна, в которой он работал. Фриланс позволил ему лучше контролировать свою жизнь и сосредоточиться на важных вещах. Забыв о серых офисных буднях, Долард наконец позволил себе чаще покидать родной дом, но его манили вовсе не яркие улицы шумных городов, а отдаленные кусочки нетронутой природы. Наверное, именно поэтому своими любимыми европейскими странами Мартейн называет Норвегию

Вместе с путешествиями Мартейн увлекся фотоискусством: «Ради хорошего снимка я готов забраться на вершину горы и снимать восход солнца до тех пор, пока фото не будет идеальным. Некоторое время назад мы с другом были на норвежском Прекестулене — гигантском 604-метровом утесе, возвышающемся над Люсе-фьордом. Мы собирались остаться на ночевку, и друг предложил разбить палатку в месте, закрытом от ветра. Я возразил ему: „Нет, мы будем спать прямо на краю обрыва. Мы приехали сюда ради острых ощущений, а не ради спокойного сна“. Проснувшись и открыв палатку, я хочу любоваться роскошным видом. Этот критерий всегда был главным для меня».

«Отправляясь в поездки, большинство людей заранее ставит для себя определенные временные рамки. Мне же было интересно покинуть родной дом на неизвестное время, не взяв с собой ничего, кроме велосипеда и туристического оборудования. Без маршрута, без плана, без конечной цели. Я хотел жить каждым днем и путешествовать ради путешествия. За год до начала поездки я начал вести блог Espiritu-libre.com, чтобы делиться своими снимками и приключенческими историями».

Но почему в качестве транспорта Мартейн выбрал именно велосипед? «Во время предыдущих поездок по дорогам я видел, как они меня пропускали — люди на велосипедах, увешанных экипировкой, продолжающие свой путь и в зной, и в снег, и в ливень. Я наслаждался комфортом своего автомобиля и считал таких людей сумасшедшими. Но, прочитав статью о двух братьях-близнецах из Германии , доехавших на велосипедах из Берлина в Шанхай , я загорелся идеей о путешествии на двухколесном друге. В октябре 2014 года, приехав в Барселону, я арендовал велосипед, чтобы изучить город. До этого, попадая в чужие города, я ездил на общественном транспорте и много ходил на своих двоих, но с велосипедом путешествие стало намного удобнее».

С тех самых пор Мартейн не оставлял мечту о поездке по свету на велосипеде: «Если мы взглянем на нашу жизнь, то поймем, что она идет по кругу. Мы идем на работу, мы возвращаемся с нее. В течение недели мы ходим на учебу, а отдыхаем по выходным. Мы уезжаем в отпуск, но всегда приезжаем обратно через неделю или две. В этом нет ничего плохого, но мне было необходимо прервать этот цикл. Никаких кругов, только один путь — вперед».

Мартейн признался, что хотел путешествовать медленно, замечая все детали на своем пути: «В то время как все твердили, что чем быстрее я буду путешествовать, тем больше мест смогу посмотреть, я был уверен: между начальной и конечной точкой маршрута есть еще как минимум 20 мест, достойных внимания. Я искал информацию о велосипедах, сумках, экипировке и маршрутах, которые выбирают люди».

Вернувшись из Барселоны, Мартейн приобрел своего верного товарищи марки Surly Long Haul Trucker и туристическое оборудование, а через три недели совершил первую пробную поездку в Швейцарские Альпы. Дорога до горнолыжного курорта Андерматт прошла без эксцессов и заняла 16 дней.

Успех вдохновил Мартейна, и он принялся усиленно работать, чтобы накопить денег на будущую поездку. Свои планы он держал в секрете почти ото всех — о готовящемся путешествии знали только члены его семьи и три близких друга. Коллегам Долард сказал, что не будет доступен в течение нескольких месяцев, не объясняя причины:

«Я не хотел, чтобы люди что-то спрашивали или чего-то ждали. У меня самого было немало вопросов, ответы на которые я рассчитывал получить за время странствий. Я пригласил друзей встретиться и пропустить стаканчик-другой. Я сказал им, что уезжаю на следующий день. Не было прощаний, не было прощальной вечеринки — ничего подобного.

С семьей я простился за неделю до этого. Я попросил туриста в амстердамском Музее судоходства сфотографировать меня. Снимок я разместил в Facebook, добавив, что собираюсь отправиться в Китай . Идея казалась смешной. Люди реагировали по-разному: кого-то она приводила в восторг, кто-то выражал скептицизм. Что я собирался делать в Китае? Я не мог ответить на этот вопрос. Я просто хотел быть в дороге, а между Амстердамом и Китаем лежал долгий путь».

В интервью для проекта Southern chronicles Мартейн признался: «Моя главная цель — заставить людей мечтать о жизни, о мире, о путешествиях». По его словам, за время странствий сильнее всего его поразили воздушные шары в турецкой Каппадокии, взлетающие на рассвете, мечети иранского Исфахана и храмы мьянманского Багана. А еще он навсегда запомнил неприятную встречу со стаей бездомных собак на соляном озере в Турции

«Когда вы путешествуете на велосипеде, ваша жизнь становится гораздо насыщеннее: вы уязвимы, вы зависите от климата, от людей, от шума. Вы сможете насладиться большей красотой, но ради этого вам придется столкнуться со сложностями. Когда вы наконец доберетесь до места назначения, вы поймете, что все воспоминания — и хорошие, и плохие — представляют огромную ценность».