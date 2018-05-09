Джордан Пил представил свой новый проект 

Американский комик Джордан Пил, который в прошлом году снял провокационный и неожиданно успешный фильм «Прочь», получивший Оскар за лучший сценарий, готовится к съемкам своей второй картины. Новый проект Пила получил скромное название «Мы», и сюжет его пока держится в секрете.
Как сообщают западные источники, Уинстон Дьюк, Люпита Нионго и Элизабет Мосс уже ведут переговоры с Universal Pictures по поводу съемок в этом фильме. Известно, что Пил вновь сам напишет сценарий и сядет в режиссерское кресло нового хоррора, а критики уже предрекают ему успех в наградном сезоне. Некоторое время назад Джордан Пил заявил, что заканчивает карьеру актера, чтобы полностью посвятить себя режиссуре. Выход фильма «Мы» запланирован на 15 марта следующего года.