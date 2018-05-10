Муфтият Дагестана осудил акт вандализма на месте захоронения известного богослова

МАХАЧКАЛА , 10 мая. / ТАСС /. Муфтият Дагестана осудил акт вандализма на кладбище в селе Чиркей Буйнакского района, где похоронен мусульманский шейх Саид Афанди Чиркейский, трагически погибший в результате самоподрыва террористки-смертницы в августе 2012 года. Об этом ТАСС заявил в четверг помощник муфтия Дагестана Магомед Магомедов

"Муфтият Дагестан резко осуждает взрыв в молельне на кладбище в селе Чиркей Буйнакского района, где похоронен шейх Саид Афанди. Это чудовищный акт вандализма", — сказал Магомедов.

Могилу богослова никто не трогал

По его словам, в ночь на 9 мая неизвестные взорвали молельную комнату, которая находится вблизи могилы шейха. «В результате взрыва были выбиты окна молельни, повреждена внутренняя и частично внешняя отделка здания, а также опрокинуты несколько надгробных плит, которые находятся рядом. Среди них и надгробная плита шейха. Саму могилу богослова, как и другие, никто не трогал», — уточнил Магомедов.

Он сообщил, что восстановительные работы там начаты в тот же день силами жителей села Чиркей. «Вчера мы были на месте, осмотрели все. Виделись с жителями, с главой администрации села, с сыновьями Саида Афанди. Надеемся, что в ближайшее время все будет восстановлено», — отметил собеседник агентства.

Помощник муфтия республики добавил, что на встрече в Чиркее присутствовали и жители села Эндирей Хасавюртовского района вместе с имамом и главой села.

"Так как в интернете появилась информация о том, что этот акт вандализма — дело рук двух жителей Эндирея, в Чиркей приехали их старейшины. Они сообщили, что на распространяемых видео и фотоматериалах не распознали своих односельчан", — сказал Магомедов.

О Саиде Афанди Чиркейском

Шейх Саид Афанди Чиркейский (Саид Ацаев) был одним из крупных духовных лидеров Северного Кавказа, в Дагестане у него были тысячи мюридов (последователей). 28 августа 2012 года террористка-смертница, пришедшая в его дом в поселке Чиркей Буйнакского района Дагестана под видом паломницы, совершила самоподрыв, погибли 7 человек, включая самого Саида Афанди.

Проститься с ним в течение нескольких часов в его родовое село Чиркей съехались более 100 тыс. человек со всего Северного Кавказа, в связи с его гибелью 29 августа 2012 года в Дагестане был объявлен траур. Его могила стала зияратом (почитаемое место для мусульман), ее по сей день посещают мусульмане со всего Северного Кавказа.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщил, что в Дагестане в ночь на среду в селе Чиркей двое неизвестных разрушили могилу шейха Саида Афанди Чиркейского. Пока точно не установлено, разрушение произошло в результате подрыва или применения воспламеняющейся жидкости, но могила значительно пострадала, сказал источник.

По его словам, преступники попали в объективы видеокамер, установленных неподалеку, ведутся их поиски.

Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана относительно произошедшего ТАСС пока не располагает.