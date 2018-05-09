Операция «Немыслимое»: как Черчиль хотел начать Третью мировую летом 1945 года

Не успела отгреметь Вторая мировая война, а союзники уже вынашивали планы по началу нового масштабного конфликта. Они, как когда-то Германия в 1941-м, намеревались нанести внезапный удар по России

Польский вопрос

Венгрии, Румынии, К апрелю 1945 года советская армия полностью взяла под контроль территории Польши Болгарии и частично Чехословакии. Более того, в Польше СССР уже успел создать новое коммунистическое правительство, что всерьез обеспокоило его западных союзников. США Великобритания продолжала отстаивать легитимность польского правительства в изгнании.

Еще в феврале 1945 года на Ялтинской конференции, казалось бы, удалось достигнуть компромисса, предполагавшего реорганизацию прокоммунистического руководства Польши на «более широкой демократической базе». На деле оказалось иначе. Термин «реорганизация» был по-разному истолкован СССР и союзниками. Запад надеялся на создание фактически нового правительства Польши, тогда как Сталин желал лишь декоративного «разбавления» прежнего руководства несколькими некоммунистическими деятелями.

Для Черчилля Польша являлась ключом к Восточной Европе, и отдавать ее под полный контроль Сотского Союза он не желал. В письме к министру иностранных дел Великобритании Энтони Идену британский премьер высказал мысль, что «польский тупик» можно решить, только отказавшись отводить американские войска в Германии на оговоренную в Ялте линию разграничения зон оккупации. По крайне мере, до тех пор, пока польский вопрос не будет решен.

Растущая угроза

Черчилль размышлял: «Если Польша окажется полностью поглощенной, похороненной в глубине оккупированных русскими территорий, тогда весь восток Европы окажется под советским влиянием». Британского политика также волновали перспективы контроля со стороны СССР Турции и Проливов, не меньше его беспокоил и характер советской оккупации Германии.

«Если эти вопросы не будут урегулированы до отвода американских армий из Европы и до того, как западный мир свернёт свои военные машины, — рассуждал премьер, — нельзя будет рассчитывать на удовлетворительное разрешение проблем, и перспективы предотвращения Третьей мировой войны окажутся весьма слабыми».

Черчилль был крайне озабочен тем, что «Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира». Единственным средством предотвращения её стремительного продвижения он считал создание нового фронта, который должен был уходить как можно дальше на восток. При этом Черчилль не исключал разрастания масштабов противостояния в случае альянса СССР с Японией

Авантюрные планы

В самом начале апреля Черчилль отдал приказ начальникам штабов срочно подготовить план (наступательный и оборонительный) в случае военного конфликта Великобритании и США с одной стороны и Советского Союза — с другой. 22 мая план операции под кодовым названием «Немыслимое» (Unthinkable) был готов.

Согласно плану военная кампания против СССР на первом этапе должна была носить сухопутный характер. Лучшим плацдармом для нападения на Россию был назван северо-восток Европы, а именно территории к северу от линии Цвиккау — Хемниц — Дрезден — Герлиц. Другая часть фронта при этом должна была сосредоточиться на обороне. 1 июля 1945 года — по мнению стратегов — наиболее подходящая дата для начала осуществления операции.

Помимо Англии и США Черчилль намеревался использовать Вооруженные силы Канады Франции , а также войска эмигрантского правительства Польши. Что самое интересное, в планах британского премьера было привлечение 15 германских дивизий, собранных из военнопленных. [С-BLOCK]

Впрочем, в Генштабе союзников отмечали, что в наступательных операциях удастся задействовать лишь 47 англо-американских дивизий, в том числе 14 бронетанковых. Там также полагали, что со стороны СССР им будут противостоять силы, соотносимые с 170 дивизиями союзников, из них 30 дивизий — бронетанковые.

Однако многие понимали, что весной и летом 1945 года ситуация отнюдь не благоприятствовала проведению в жизнь столь авантюрной операции. Красная Армия была на подъеме и занимала в Европе весьма выгодные позиции. К тому же все еще сильна была Япония. Наконец, никто не мог гарантировать одобрения военного конфликта с СССР как на Британских островах, так и в Америке.

Было еще одно важное обстоятельство. Правительство США было крайне заинтересовано в помощи СССР в войне с Японией. За океаном с надеждой смотрели на Восток, ожидая, что Москва вот-вот объявит войну милитаристской Японии. Впрочем, бравых вояк это обстоятельство не смущало. Американский генерал Джордж Паттон самоуверенно заявлял, что «он со своими войсками дойдет до Волги и Сталинграда».

С неба на землю

План операции «Немыслимое» Черчилль отправил на рассмотрение высшего штабного органа Британии Объединенного комитета начальников штабов . Вердикт штабистов британский премьер получил уже 8 июня.

В экспертном заключении отмечалось, что англо-американцы обладают в Европе 103 дивизиями против советских сил, эквивалентных 264 союзническим дивизиям. В воздухе 8798 машин союзной авиации будут противостоять 11 742 самолетам СССР. Очевидное превосходство англо-американские войска могли иметь только на море.

Выводы британского штаба были следующими: начиная конфликт с русскими, необходимо быть готовым к длительной и дорогостоящей тоталь­ной войне; численный перевес советских войск на суше делает крайне сомнитель­ным возможность достижения ограниченного и быстрого успеха. [С-BLOCK]

Также малоперспективным признавалось привлечение на сторону союзников Германии: «Усталость от войны станет доминирующим фактором, вли­яющим на позицию гражданского населения Германии. Неже­лание сотрудничать с западными союзниками может быть усиле­но под воздействием русской пропаганды, ведущейся из рус­ской оккупационной зоны», — отмечал Объединенный комитет начальников штабов.

Военные эксперты единодушно согласились, что по мере развития военного конфликта превосходство СССР может непомерно возрасти и это поставит под большое сомнение конечный успех операции.

Нужно заметить, что Черчилль всерьез рассматривал оборонительный вариант операции «Немыслимое». «Необходимо продумать четкий план того, как мы сможем защитить наш остров, прини­мая во внимание, что Франция и Нидерланды будут не в состоя­нии противостоять русскому превосходству на море», — озабоченно писал премьер. В своих пометках на полях плана Черчилль указал на чисто гипотетическую вероятность того, что это может случиться. Он надеялся, что до военного конфликта дело не дойдет.

Третью мировую никто не отменял

Эпопея с операцией «Немыслимое» закончилась в июле 1945, когда ее главный идеолог Уиснстон Черчилль, потерпев поражение на выборах, ушел в отставку. Однако напряжение это не сняло. Новое лейбористское правительство во главе с Клементом Эттли продолжило разработку планов войны с СССР, привлекая для этих целей США и Канаду.

В сентябре 1945 года вблизи побережья США на яхте произошла встреча американского генерала Дуайта Эйзенхауэра с британским фельдмаршалом Бернардом Монтгомери. Стороны пришли к выводу, что если Красная Армия предпримет в Европе наступление, западные союзники не в силах будут ее остановить. [С-BLOCK]

По мнению профессора Эдинбургского университета Джона Эриксона, в Советском Союзе были хорошо осведомлены о предполагаемой военной операции. Только этим историк объясняет приказ из Москвы укрепить оборону, перегруппировать свои силы и детально изучить дислокацию войск западных союзников, поступивший в июне 1941 года маршалу Жукову.