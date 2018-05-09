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Игорь Пушкарёв: «Я у Высоцкого подпою бардам песни фронтовых лет»
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Игорь Пушкарёв: «Я у Высоцкого подпою бардам песни фронтовых лет» 

Prim.News 47 минут назад
Экс-мэр выступил с поздравлением.
Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев, который в настоящее время находится под арестом в Москве, поздравил гостей и жителей краевого центра Приморья с Днём Победы.
«Дорогие друзья! Поздравляю с самым главным, самым светлым, самым Великим Праздником — с Днём Победы! В первую очередь, низкий поклон и вечная слава нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто жил в то суровое, невыносимо трудное время. Спасибо, что выстояли и Победили! Это пример величайшего подвига человека. Это и ужасная трагедия, гибель миллионов людей. Вечная им память!» — написал Пушкарев в своем инстаграме.
«Вспоминаю, как мы готовились и отмечали 9 Мая во Владивостоке. И сегодня я мысленно с Вами, уважаемые ветераны и жители Владивостока и Приморья. Я буду с вами и в колонне «Бессмертного полка», и на параде, и в Адмиральском сквере на солдатской каше, и у Высоцкого подпою бардам песни фронтовых лет. До слезы, до самой глубины сердца пронзает этот праздник. Счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой всем нам!» — заключил он.
Публикация от Игорь Пушкарёв (@realpushkarev)
8 Май 2018 в 6:56 PDT
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