Игорь Пушкарёв: «Я у Высоцкого подпою бардам песни фронтовых лет»

Экс-мэр выступил с поздравлением.

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев , который в настоящее время находится под арестом в Москве , поздравил гостей и жителей краевого центра Приморья с Днём Победы.

«Дорогие друзья! Поздравляю с самым главным, самым светлым, самым Великим Праздником — с Днём Победы! В первую очередь, низкий поклон и вечная слава нашим ветеранам, труженикам тыла и всем, кто жил в то суровое, невыносимо трудное время. Спасибо, что выстояли и Победили! Это пример величайшего подвига человека. Это и ужасная трагедия, гибель миллионов людей. Вечная им память!» — написал Пушкарев в своем инстаграме.

«Вспоминаю, как мы готовились и отмечали 9 Мая во Владивостоке. И сегодня я мысленно с Вами, уважаемые ветераны и жители Владивостока и Приморья. Я буду с вами и в колонне «Бессмертного полка», и на параде, и в Адмиральском сквере на солдатской каше, и у Высоцкого подпою бардам песни фронтовых лет. До слезы, до самой глубины сердца пронзает этот праздник. Счастья, благополучия и всегда мирного неба над головой всем нам!» — заключил он.

Публикация от Игорь Пушкарёв (@realpushkarev)

8 Май 2018 в 6:56 PDT