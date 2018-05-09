В Москве назначили нового зампрефекта Юго‑Западного административного округа

Новым заместителем префекта Юго-Западного административного округа Москвы стал Анзор Алисултанов , сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Назначить Анзора Алисултанова на должность заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы Бутырского района Москвы», — говорится в документе, опубликованном на сайте.

Контракт заключен на один год.

Алисултанов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, затем — Университет управления правительства Москвы

Работал в управах района Коньково и Ясенево Юго-Западного административного округа города Москвы. Позже занял пост замглавы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка и строительства района Некрасовка в ЮВАО. Работал начальником окружного управления ЖКХ и благоустройства в СВАО. С 2012 года занимал должность главы управы Бабушкинского района Москвы.