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В Москве назначили нового зампрефекта Юго‑Западного административного округа
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В Москве назначили нового зампрефекта Юго‑Западного административного округа 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Новым заместителем префекта Юго-Западного административного округа Москвы стал Анзор Алисултанов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Назначить Анзора Алисултанова на должность заместителя префекта Юго-Западного административного округа Москвы, освободив от замещаемой должности главы управы Бутырского района Москвы», — говорится в документе, опубликованном на сайте.
Контракт заключен на один год.
Алисултанов окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики, затем — Университет управления правительства Москвы.
Работал в управах района Коньково и Ясенево Юго-Западного административного округа города Москвы. Позже занял пост замглавы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка и строительства района Некрасовка в ЮВАО. Работал начальником окружного управления ЖКХ и благоустройства в СВАО. С 2012 года занимал должность главы управы Бабушкинского района Москвы.
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