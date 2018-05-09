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«Бессмертный полк» вышел на улицы Казахстана
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«Бессмертный полк» вышел на улицы Казахстана 

Мир24 1 час назад
Из Казахстана на фронт ушли более полутора миллионов человек. Треть из них не вернулась домой. В крупных городах страны их память в День Победы почтили участники акции «Бессмертный полк», передает из Астаны корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова.
«Бессмертный полк» по улицам Астаны шествует уже в четвертый раз. В этом году ожидается участие более 20 тысяч человек. Стартовала акция по традиции у монумента «Қазақ елі». У многих в руках портреты родных, которые внесли свой вклад в Великую Победу.
Ранее в Алматы президент Нурсултан Назарбаев возложил цветы к Вечному огню.
«Обращаюсь к ветеранам. Вам уже много лет, много воспоминаний. Вас остается все меньше и меньше. От этого грустно. Когда мы рядом с вами, мы, ваши дети, внуки, чувствуем себя более стабильно, питаемся от вашего героизма. Учимся от вас стойкости, учимся от вас быть патриотами, любить свою родину, землю. Любить свою землю, землю своих отцов, быть готовыми отдать кровь до последней капли за нашу отчизну, за наш любимый Казахстана», — сказал глава государства.
В годы войны Казахстан всеми силами поддерживал фронт. Практически все отечественные предприятия работали на нужды армии. Каждая третья пуля, выпущенная на полях сражений, была отлита в Казахстане.
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