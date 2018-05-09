Глеб Никитин поприветствовал нижегородцев перед парадом ко Дню Победы 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая поприветствовал нижегородцев перед парадом, посвященным 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Глеб Никитин подчеркнул, что День победы — высшая точка во всей российской истории. «Это праздник, не допускающий праздности, ослепительно счастливый конец, но конец самой мрачной трагедии. Бесценен и безмерен вклад горьковчан в нашу победу. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии, крупнейшей крепостью всей советской обороны. Пусть вечный огонь разгорается в сердцах современников, в сердцах наших детей. Пусть они с новой силой, всей душой проникаются к неопалимой летописи войны и победы», — заявил глава региона.
Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев, в свою очередь, отметил, что 9 мая — это особый, дорогой и волнующий праздник для всех. «С каждым днем все меньше остается свидетелей тех памятных лет. Меняются поколения, но время не стирает в нашей памяти трагические моменты той великой и страшной войны. Память о подвиге советского народа священна и вечно жива в сердцах миллионов. Это символ героизма и беспримерного мужества людей, ценой огромных жертв отстоявших мир и свободу на земле», — сказал Евгений Лебедев.
По словам депутата Госдумы, секретаря Нижегородского регионального отделения «Единой России» Дениса Москвина сегодня особенно важно сохранить память о Великой Отечественной войне, подвиге советского народа, и не позволять эту память искажать. «Когда мы говорим: нам нужно хранить память о великой Победе — это не просто слова. Мы должны сегодня уделять особое внимание тому, чтобы наши дети знали о том, что советский народ совершил самый великий подвиг в истории человечества, чтобы они гордились нашей историей и уважали ее. Это возможно, если мы будем воспитывать подрастающее поколение не только на патриотических лозунгах, но и на качественном изучении истории Великой Отечественной войны. Если мы своим примером будем показывать, как нужно чтить память погибших героев, и как нужно поддерживать тех, кто подарил нам будущее — наших ветеранов. Память о Великой Победе — залог нашей национальной идентичности и силы, залог стабильности нашего общества», — добавил Москвин.