Глеб Никитин поприветствовал нижегородцев перед парадом ко Дню Победы

Глава Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая поприветствовал нижегородцев перед парадом, посвященным 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что День победы — высшая точка во всей российской истории. «Это праздник, не допускающий праздности, ослепительно счастливый конец, но конец самой мрачной трагедии. Бесценен и безмерен вклад горьковчан в нашу победу. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии, крупнейшей крепостью всей советской обороны. Пусть вечный огонь разгорается в сердцах современников, в сердцах наших детей. Пусть они с новой силой, всей душой проникаются к неопалимой летописи войны и победы», — заявил глава региона.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев , в свою очередь, отметил, что 9 мая — это особый, дорогой и волнующий праздник для всех. «С каждым днем все меньше остается свидетелей тех памятных лет. Меняются поколения, но время не стирает в нашей памяти трагические моменты той великой и страшной войны. Память о подвиге советского народа священна и вечно жива в сердцах миллионов. Это символ героизма и беспримерного мужества людей, ценой огромных жертв отстоявших мир и свободу на земле», — сказал Евгений Лебедев.